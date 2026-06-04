La magistrada del Juzgado de Instancia de Catarroja, encargada de la investigación por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, ha acordado este jueves dejar sin efecto la declaración testifical del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, la cual había sido aprobada previamente.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la instructora ha tomado esta decisión un día después de que la Audiencia de Valencia estimara el recurso de apelación de Mazón, admitiendo formalmente su personación en la causa.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial justificó esta personación al entender que todavía quedan diligencias de investigación pendientes que podrían «aportar información que pudiera permitir una inculpación futura» del expresident y actual diputado autonómico del Partido Popular.

Incompatibilidad de derechos: de testigo a personado

Al cambiar su estatus legal dentro del procedimiento, la jueza argumenta en su auto que mantener la citación como testigo resulta jurídicamente incompatible con las garantías procesales de Mazón. La magistrada recuerda que, bajo el amparo de los artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el exjefe del Consell adquiere una serie de derechos protectores de los que carece un testigo común.

Mientras que un testigo tiene la obligación legal de decir la verdad —bajo la amenaza de incurrir en un delito de falso testimonio—, la condición actual de Mazón le otorga un catálogo de derechos fundamentales. Entre ellos, destacan el derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a decidir no contestar a preguntas concretas. Asimismo, tiene derecho a ser informado con precisión sobre cualquier hecho que se le pudiese atribuir en el avance de la investigación.

Paralelamente, la letrada del juzgado ha dictado este jueves una diligencia de ordenación para dar por personado formalmente a Mazón y notificar la resolución al resto de las partes personadas en el proceso.

Una comparecencia que no llegó a tener fecha

La citación de Mazón bajo la condición de testigo había sido acordada por la instructora el pasado 24 de marzo, aunque el juzgado nunca llegó a fijar un día y hora en el calendario para que se llevara a cabo.

A principios del pasado mes de mayo, la defensa legal del expresident envió un escrito al juzgado de Catarroja comunicando que se encontraba a la espera de que la Audiencia de Valencia aclarara definitivamente su condición procesal (si debía comparecer como testigo o investigado) antes de proceder a la entrega voluntaria de los registros de llamadas y mensajes que la propia jueza le había solicitado.