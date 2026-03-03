La AEMET activa el aviso ante la llegada de precipitaciones consistentes y el riesgo de tormentas en la ciudad autónoma durante toda la jornada

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este martes, 3 de marzo, la alerta amarilla por lluvias en Ceuta. Según el pronóstico oficial, la ciudad autónoma se enfrentará a una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con cielos cubiertos y un aumento progresivo de las precipitaciones a medida que avance el día.

Lluvias y riesgo de tormentas

La jornada ha comenzado con cielos encapotados y se esperan lloviznas débiles durante las horas matinales. Según los datos de la AEMET, se prevé una acumulación apenas perceptible de 0,1 litros por metro cuadrado en torno a las 11:00 horas. Sin embargo, esta situación transitoria dará paso a precipitaciones más consistentes durante la tarde.

Además de la lluvia acumulada, la alerta amarilla advierte sobre la posibilidad de que se produzcan tormentas de forma intermitente durante ambas franjas horarias, lo que obliga a extremar las precauciones en los desplazamientos y actividades al aire libre.

Temperaturas y régimen de vientos

En lo que respecta al apartado térmico, los termómetros en Ceuta registrarán valores muy similares a los de la jornada precedente. Se espera una temperatura máxima de 16 grados, mientras que las mínimas descenderán hasta los 11 grados. No obstante, la sensación térmica máxima podría alcanzar los 17 grados en los momentos centrales del día.

Por último, el viento de dirección este será el protagonista meteorológico de la fecha, soplando con la intensidad característica que suele acompañar a estos frentes de levante en el área del Estrecho.