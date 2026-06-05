Viernes, 5 de junio de 2026. La jornada se presenta con contrastes entre zonas: mientras el interior peninsular mantiene cielos con predominio de nubes y escasa lluvia, el entorno cantábrico, el litoral mediterráneo y varias áreas insulares elevan la probabilidad de precipitaciones. Según los datos municipales públicos de AEMET, las temperaturas se mueven en rangos moderados y el viento marca diferencias por regiones.

Norte peninsular

En el norte, el ambiente será inestable en términos de cielo y precipitación. En Bilbao se esperan 22°C de máxima y 11°C de mínima, con intervalos nubosos y lluvia escasa. El viento soplará del Este a 5 km/h, con una probabilidad de lluvia del 95%.

En el noroeste, Coruña, A registrará 22°C arriba y 12°C como mínima. El cielo estará con intervalos nubosos y lluvia escasa, con viento de NO de 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 100%, de acuerdo con AEMET.

Centro peninsular

El centro peninsular ofrece una atmósfera más estable, aunque con abundancia de nubes en algunos momentos. En Madrid la previsión indica 29°C de máxima y 13°C de mínima, con muy nuboso y viento del Sur a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, según la información municipal consultada en AEMET.

En Zaragoza se prevé una jornada de poco nuboso, con 28°C como máxima y 13°C como mínima. El viento soplará del Oeste a 10 km/h y la probabilidad de lluvia vuelve a ser del 0%. En conjunto, interior peninsular con temperaturas relativamente altas para el mes y ausencia de lluvia en estas capitales.

Sur peninsular

En el sur, predomina la estabilidad y el calor se acentúa de forma notable en comparación con otras zonas. En Ceuta, AEMET sitúa la jornada con 24°C de máxima y 18°C de mínima. El cielo estará poco nuboso, con viento del Oeste a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Más al interior, Sevilla alcanzará 33°C como máxima y 17°C como mínima, con poco nuboso y viento del SO a 10 km/h. De nuevo, la probabilidad de lluvia es del 0%, apuntando a un día seco en el sur según los datos municipales publicados.

Mediterráneo

El litoral mediterráneo mantiene un perfil más húmedo, con presencia de nubes y posibilidad de lluvia. En Barcelona, la predicción señala 25°C de máxima y 19°C de mínima, con cubierto con lluvia escasa. El viento soplará del Oeste a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 80%, según AEMET.

En València (otras), las condiciones serán similares: 25°C de máxima y 19°C de mínima, con cubierto con lluvia escasa. El viento llegará del Norte a 15 km/h y la probabilidad de lluvia se establece en el 75%. En esta franja costera, la nubosidad y la lluvia ligera pueden marcar el ritmo del día.

Islas Baleares

En las islas, el tiempo tiende a ser más variable, especialmente por la probabilidad de precipitaciones. En Palma, se esperan 27°C como máxima y 19°C como mínima. El cielo presentará intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento del Este a 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 80%, de acuerdo con AEMET.

Con estas condiciones, la jornada es compatible con momentos de mayor claridad, pero con riesgo alto de chubascos o lloviznas intermitentes. Conviene tener en cuenta la lluvia escasa esperada para la planificación al aire libre.

Islas Canarias

Las islas Canarias muestran un patrón marcado por el aumento de nubosidad y episodios de lluvia escasa en varias áreas. En Las Palmas de Gran Canaria, AEMET indica 21°C de máxima y 19°C de mínima, con cielo cubierto con lluvia escasa. El viento soplará del Norte a 30 km/h y la probabilidad de lluvia alcanza el 100%.

La combinación de lluvia escasa y viento más intenso que en otras regiones puede influir en la sensación térmica. La recomendación general es vigilar el cielo y adaptar los desplazamientos, especialmente si se prevé actividad al aire libre.

Recomendaciones

Si te mueves por el litoral mediterráneo , norte peninsular o áreas insulares , ten a mano un paraguas: la probabilidad de lluvia en varias capitales es alta (del 75% al 100%).

, o , ten a mano un paraguas: la probabilidad de lluvia en varias capitales es alta (del 75% al 100%). En el centro y el sur , con lluvia prácticamente nula, prioriza la protección solar y la hidratación, especialmente donde se registran máximas elevadas como en Sevilla (33°C).

y el , con lluvia prácticamente nula, prioriza la protección solar y la hidratación, especialmente donde se registran máximas elevadas como en (33°C). Atención al viento: en Las Palmas de Gran Canaria y Ceuta supera con claridad los 15-20 km/h en la previsión; conviene ajustar la ropa y medidas de seguridad en la costa.

En resumen, este viernes 5 de junio de 2026, España presenta un contraste climatológico: interior peninsular más estable y sin lluvia en las capitales indicadas, frente a un norte, mediterráneo y varias zonas insulares con nubosidad y mayor probabilidad de precipitaciones, según los datos municipales públicos de AEMET.