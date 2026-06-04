Santa Cruz de Tenerife.– Susto mayúsculo en el sur de Tenerife. Una avioneta se ha visto obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en la tarde de este jueves en una calle de la zona de Amarilla Golf, en el municipio de San Miguel de Abona. A pesar de la espectacularidad del incidente, sus dos ocupantes han logrado salvar la vida y no presentan heridas de gravedad.

El suceso ocurrió en la calle María de los Ángeles Ascanio Cullen, ubicada a escasos kilómetros del aeropuerto Tenerife Sur. Tras tomar tierra en plena vía pública, la aeronave terminó impactando contra una rotonda. Afortunadamente, el golpe no impidió que ambos tripulantes pudieran abandonar el aparato por sus propios medios.

Balance de la emergencia

Según informaron fuentes del 112 Canarias, el despliegue de seguridad y emergencias fue inmediato. Este es el balance de la intervención:

Estado de los ocupantes: Fueron asistidos en el lugar por el Servicio de Urgencias Canario (SUC). Aunque en una primera inspección no presentaban traumatismos aparentes, se ha decidido su traslado a un centro hospitalario para una valoración médica más profunda debido a la naturaleza del accidente.

Fueron asistidos en el lugar por el Servicio de Urgencias Canario (SUC). Aunque en una primera inspección no presentaban traumatismos aparentes, se ha decidido su para una valoración médica más profunda debido a la naturaleza del accidente. Riesgo de incendio controlado: Efectivos de los Bomberos de Tenerife tuvieron que intervenir rápidamente para verter espuma en la calzada , mitigando el peligro tras registrarse un derrame de combustible de la avioneta.

Efectivos de los Bomberos de Tenerife tuvieron que intervenir rápidamente para , mitigando el peligro tras registrarse un derrame de combustible de la avioneta. Efectivos movilizados: El SUC desplazó tres ambulancias al lugar de los hechos, donde también colaboraron de forma coordinada agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil para regular el tráfico y asegurar la zona.

Las autoridades ya investigan las causas que obligaron al piloto a realizar esta maniobra extrema en plena zona urbana.