La Guardia Civil localiza en un hotel del sur de la isla a uno de los cabecillas de la red multinivel que defraudó más de 558 millones de euros a miles de inversores en todo el mundo.

SANTA CRUZ DE TENERIFE – En una operación fruto de los controles rutinarios de seguridad, la Guardia Civil ha detenido en la isla de Tenerife a uno de los principales fugitivos internacionales acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de orquestar una de las mayores estafas piramidales de los últimos años. Se trata de uno de los líderes de OmegaPro, una falsa plataforma de inversión que presuntamente defraudó más de 650 millones de dólares (unos 558 millones de euros al cambio actual) a miles de víctimas a nivel global.

El arresto se llevó a cabo por agentes del Puesto Principal de Guía de Isora (al sur de Tenerife), tras identificar que sobre el sospechoso, que se alojaba en un hotel de la zona turística, pesaba una orden internacional de detención en vigor emitida por las autoridades estadounidenses. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional a la espera de que se tramite su extradición a EE. UU.

Una falsa mina de oro en criptomonedas

Según la acusación formal emitida en el Distrito de Puerto Rico en julio de 2025, la cúpula criminal de OmegaPro está compuesta principalmente por dos figuras: Michael Shannon Sims (48 años), fundador y promotor de la red, y Juan Carlos Reynoso (57 años), quien ejercía como director de operaciones de la plataforma para América Latina y zonas de Estados Unidos. Aunque las autoridades españolas no han precisado públicamente cuál de los dos es el capturado en Canarias, ambos eran objetivos de máxima prioridad para el FBI.

OmegaPro comenzó a operar a principios de 2019 bajo la fachada de una empresa de marketing multinivel. El gancho para atraer a los clientes era la venta de atractivos «paquetes de inversión» que prometían rentabilidades extraordinarias de hasta el 300% en un plazo de solo 16 meses. Los promotores aseguraban que estas descomunales ganancias eran generadas por supuestos «operadores de élite» dentro del mercado internacional de divisas (Forex).

Para complicar el rastreo de los fondos y evadir los controles financieros tradicionales, la organización obligaba a los inversores a adquirir dichos paquetes exclusivamente utilizando criptomonedas. El entramado dejó de pagar y colapsó, dejando desamparados a miles de pequeños y medianos ahorradores en todo el mundo.

Lujos, redes sociales y el Burj Khalifa

Para construir la apariencia de una compañía legítima, sólida y sumamente exitosa, los líderes de la red piramidal invirtieron enormes cantidades de dinero en campañas publicitarias de gran impacto y ostentación. La organización llegó incluso a proyectar el logotipo de OmegaPro sobre el Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo, presentándolo como un hito de su éxito financiero.

Asimismo, los cabecillas basaban su estrategia de captación en una intensa actividad en las redes sociales. A través de internet exhibían de forma constante un estilo de vida inalcanzable, posando en vacaciones de un lujo extremo, conduciendo vehículos de alta gama de marcas exclusivas y vistiendo ropa y relojes de alta joyería de diseñadores internacionales. Esta puesta en escena sirvió de anzuelo para que miles de personas confiaran los ahorros de su vida a la plataforma.

Cooperación policial internacional

La caída de este fugitivo en España es un eslabón más de una macroinvestigación internacional liderada en Estados Unidos por el FBI, el IRS-CI (el servicio del Gobierno estadounidense encargado de los delitos fiscales) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI).

Debido a las ramificaciones globales del fraude de OmegaPro, la operación cuenta con una estrecha colaboración internacional en la que participan activamente los cuerpos policiales y las autoridades judiciales de Colombia, Australia, Canadá, Países Bajos y el Reino Unido, a los que ahora se suma el éxito operativo de la Guardia Civil en las Islas Canarias.