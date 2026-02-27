El entrenador personal y rostro conocido de la televisión se suma a la aventura en Honduras, que arrancará el próximo jueves 5 de marzo en Telecinco

La maquinaria de ‘Supervivientes 2026’ ya está a pleno rendimiento. A falta de solo seis días para que los náufragos se lancen desde el helicóptero, la lista de participantes se ha visto reforzada con una incorporación sorpresa: Álex Ghita. El preparador físico, conocido por su trayectoria en otros formatos televisivos y su mediática relación con Adara Molinero, llega a la isla con una mentalidad competitiva: «Vengo a ganar».

Un perfil competitivo para la isla

Durante su presentación en la gala de GH Dúo, Ghita dejó claras sus intenciones. Lejos de buscar solo la exposición mediática, el entrenador promete ser un pilar fundamental para su equipo gracias a su capacidad de motivación: «Voy a ser esa persona que motive; como preparador físico, no quiero que nadie flaquee».

Álex Ghita no es un novato en el mundo de los realities. Tras su paso por programas como Mujeres y Hombres y Viceversa, GH Dúo o Warrior Games, ahora se enfrenta al reto más extremo de su carrera. Confiesa que su principal temor es la falta de comida, pero lo ve como una oportunidad para «superar esa barrera» y llevarse al límite.

La lista de concursantes y cambios en el equipo

Con la llegada de Ghita, el elenco de supervivientes queda casi cerrado, sumándose a nombres ya confirmados como Jaime Astrain, Toni Elías, Ivonne Reyes, Alba Paul o Gabriela Guillén, entre otros. La organización aún mantiene en el aire la posible incorporación del cantante José Manuel Soto, que supondría uno de los fichajes más mediáticos y controvertidos de la edición.

Esta nueva temporada viene cargada de cambios en el equipo de presentadores:

Honduras: María Lamela asume el mando desde la isla, sustituyendo a Laura Madrueño.

María Lamela asume el mando desde la isla, sustituyendo a Laura Madrueño. Galas: Jorge Javier Vázquez se mantiene al frente de las galas de los jueves.

Jorge Javier Vázquez se mantiene al frente de las galas de los jueves. Tierra de Nadie: Ion Aramendi sustituye a Carlos Sobera los martes.

Ion Aramendi sustituye a Carlos Sobera los martes. Debates: Sandra Barneda continúa al frente de la cita dominical.

Telecinco pone todas sus esperanzas en este formato para remontar sus datos de audiencia tras un inicio de año irregular. La cuenta atrás para ver a los nuevos concursantes conviviendo en los Cayos Cochinos ya ha comenzado.