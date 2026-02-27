La gala de este jueves ha definido el cuarteto de finalistas tras una mecánica inédita con el «pulsador rojo» que sentenció el destino de la concursante

La recta final de ‘GH DÚO 4’ ya tiene protagonistas. Tras una gala cargada de tensión y sorpresas, el programa ha perfilado el grupo de concursantes que se disputarán el triunfo definitivo en la gran final, fijada para el próximo martes 3 de marzo. La gran protagonista de la noche fue Sandra Barrios, cuya estrategia con el «pulsador rojo» acabó convirtiéndose en su propia sentencia de expulsión.

El riesgo del «pulsador rojo»

La organización sorprendió a los concursantes con una mecánica inédita: quien accionara el pulsador rojo paralizaría las nominaciones, pero se vería obligado a enfrentarse en un duelo directo contra el compañero que, bajo su criterio, menos merecía llegar a la final. Sandra Barrios tomó la iniciativa y decidió activar el mecanismo, eligiendo a Carlos Lozano como su rival en el televoto.

Esta decisión supuso un salvavidas inmediato para el resto de la casa: Anita Williams, Juanpi Vega y Gloria González se convirtieron automáticamente en finalistas, evitando cualquier riesgo de eliminación antes de la semifinal.

Carlos Lozano, finalista ante Sandra

El duelo final de la noche se dirimió en la aplicación de Mediaset Infinity, donde la audiencia votó en positivo por su concursante favorito. Con un 53,6% de los votos, la audiencia decidió que Carlos Lozano debía continuar en la competición, eliminando a Sandra Barrios, que obtuvo un 46,4%.

La expulsión de Sandra ha sido recibida con gran entusiasmo por el público presente en el plató, que veía en Carlos Lozano —junto a la ya eliminada Cristina Piaget— uno de los pilares fundamentales que han sostenido esta edición del reality.

Camino a la final

Con el cuarteto de finalistas ya confirmado, la competición encara ahora su fase definitiva:

Semifinal: Se celebrará este próximo domingo, 1 de marzo, donde se irán perfilando las opciones de cada candidato. Gran Final: Telecinco coronará al ganador o ganadora de esta cuarta edición el martes 3 de marzo, poniendo punto final a una temporada marcada por la rivalidad entre los perfiles más tradicionales del formato y aquellos provenientes del universo de La Isla de las Tentaciones.

La salida de Sandra Barrios asegura que el título se decida entre un grupo de finalistas donde los seguidores del programa han respirado aliviados al ver que Carlos Lozano, uno de los perfiles con mayor peso en el reality, continúa en la carrera por el maletín.