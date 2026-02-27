La productora de ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’ ha emitido un comunicado urgente para zanjar las acusaciones vertidas por el juez Vázquez Taín

La polémica ha sacudido en las últimas horas a Bambú Producciones, una de las factorías audiovisuales más relevantes del panorama español, responsable de éxitos como La Promesa y Valle Salvaje en RTVE. La compañía se ha visto obligada a emitir un comunicado oficial tras las declaraciones de José Antonio Vázquez Taín, juez instructor del Caso Asunta, quien sugirió que Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija, estaría negociando una participación remunerada en una producción de la citada empresa.

Un desmentido contundente

Ante el revuelo mediático generado, la productora liderada por Ramón Campos ha sido tajante al negar cualquier tipo de contacto. «Bambú Producciones desmiente cualquier proyecto audiovisual con Alfonso Basterra», comienza el texto difundido por la empresa.

El comunicado subraya tres puntos fundamentales para aclarar su postura:

Negativa absoluta: No existe ni ha existido nunca ningún proyecto en desarrollo, preparación o negociación con Alfonso Basterra.

No existe ni ha existido nunca ningún proyecto en desarrollo, preparación o negociación con Alfonso Basterra. Falsedad de las afirmaciones: La compañía tilda de «rotundamente falsas» las declaraciones que vinculan a la productora con el condenado y asegura que no tiene intención alguna de realizar proyectos que cuenten con su participación, ni de forma directa ni indirecta.

La compañía tilda de «rotundamente falsas» las declaraciones que vinculan a la productora con el condenado y asegura que no tiene intención alguna de realizar proyectos que cuenten con su participación, ni de forma directa ni indirecta. Política ética: Bambú ha querido dejar claro que su política empresarial es inamovible: «No paga a acusados o condenados por delitos» por participar en sus proyectos, una norma que, aseguran, han aplicado de forma constante en toda su trayectoria.

Defensa del trabajo documental

La productora, que ya cuenta con experiencia en el tratamiento de casos reales —como la serie de ficción El Caso Asunta (2024) para Netflix—, ha defendido su rigor profesional. En el comunicado, enfatizan que su labor en contenidos de ficción y documental siempre se realiza «desde el máximo respeto a las víctimas y a los hechos judicialmente probados».

Finalmente, desde Bambú Producciones han lamentado «profundamente que se difundan informaciones que no se corresponden con la realidad» y que, según advierten, solo sirven para «generar confusión en la opinión pública». Con este desmentido, la compañía busca cerrar una polémica que ha manchado su nombre durante las últimas horas y reafirmar su compromiso con unos estándares éticos que aseguran mantener intactos.