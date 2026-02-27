La institución ha hecho público el número agraciado en el sorteo correspondiente a la jornada de este viernes, sumándose al histórico de combinaciones ganadoras de las últimas semanas.

La ciudad de Ceuta ha vivido una nueva edición del tradicional sorteo de la Cruz Roja. En el sorteo celebrado este viernes, 27 de febrero de 2026, el azar ha determinado que el número premiado sea el 625, conocido popularmente como «El Cañón».

Este sorteo, que cuenta con gran arraigo en la localidad, representa no solo una cita diaria con la fortuna para los ciudadanos, sino también un vehículo esencial para el apoyo a la labor social que desarrolla la organización en la ciudad autónoma.

Histórico de resultados recientes

A continuación, se detalla la relación de los números ganadores y sus nombres populares correspondientes a las jornadas celebradas durante el último mes:

Fecha Nombre popular Número 27/02/2026 El Cañón 625 26/02/2026 Los Tacones 444 25/02/2026 El Pavo 495 24/02/2026 La Uva 415 23/02/2026 El Rosario 568 21/02/2026 El Cartucho 850 19/02/2026 El Garrote 334 18/02/2026 España 820 17/02/2026 El Gato 075 16/02/2026 La Campana 840 14/02/2026 El Fuego 035 13/02/2026 El Retrete 800 12/02/2026 El Caballo 431 11/02/2026 La Dama 408 10/02/2026 El Cañón 325 09/02/2026 El Mundo 947 07/02/2026 El Palomo 592 06/02/2026 La Zanahoria 257 05/02/2026 El Avión 989 04/02/2026 La Mudanza 269 03/02/2026 La Cama 604 02/02/2026 El Niño 903 31/01/2026 El Garrote 134 30/01/2026 El Palomo 492 29/01/2026 La Mudanza 269 28/01/2026 La Mierda 186 27/01/2026 El Gato 375 26/01/2026 El Matrimonio 581 24/01/2026 La Guitarra 416 23/01/2026 La Negra 448

Aquellos ciudadanos que posean el número premiado en la fecha correspondiente deberán seguir los protocolos habituales de la institución para la gestión y validación de su premio en los puntos de venta oficiales.