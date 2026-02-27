La institución ha hecho público el número agraciado en el sorteo correspondiente a la jornada de este viernes, sumándose al histórico de combinaciones ganadoras de las últimas semanas.
La ciudad de Ceuta ha vivido una nueva edición del tradicional sorteo de la Cruz Roja. En el sorteo celebrado este viernes, 27 de febrero de 2026, el azar ha determinado que el número premiado sea el 625, conocido popularmente como «El Cañón».
Este sorteo, que cuenta con gran arraigo en la localidad, representa no solo una cita diaria con la fortuna para los ciudadanos, sino también un vehículo esencial para el apoyo a la labor social que desarrolla la organización en la ciudad autónoma.
Histórico de resultados recientes
A continuación, se detalla la relación de los números ganadores y sus nombres populares correspondientes a las jornadas celebradas durante el último mes:
|Fecha
|Nombre popular
|Número
|27/02/2026
|El Cañón
|625
|26/02/2026
|Los Tacones
|444
|25/02/2026
|El Pavo
|495
|24/02/2026
|La Uva
|415
|23/02/2026
|El Rosario
|568
|21/02/2026
|El Cartucho
|850
|19/02/2026
|El Garrote
|334
|18/02/2026
|España
|820
|17/02/2026
|El Gato
|075
|16/02/2026
|La Campana
|840
|14/02/2026
|El Fuego
|035
|13/02/2026
|El Retrete
|800
|12/02/2026
|El Caballo
|431
|11/02/2026
|La Dama
|408
|10/02/2026
|El Cañón
|325
|09/02/2026
|El Mundo
|947
|07/02/2026
|El Palomo
|592
|06/02/2026
|La Zanahoria
|257
|05/02/2026
|El Avión
|989
|04/02/2026
|La Mudanza
|269
|03/02/2026
|La Cama
|604
|02/02/2026
|El Niño
|903
|31/01/2026
|El Garrote
|134
|30/01/2026
|El Palomo
|492
|29/01/2026
|La Mudanza
|269
|28/01/2026
|La Mierda
|186
|27/01/2026
|El Gato
|375
|26/01/2026
|El Matrimonio
|581
|24/01/2026
|La Guitarra
|416
|23/01/2026
|La Negra
|448
Aquellos ciudadanos que posean el número premiado en la fecha correspondiente deberán seguir los protocolos habituales de la institución para la gestión y validación de su premio en los puntos de venta oficiales.