Vox ha mostrado su rechazo a los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y ha defendido que estas medidas pueden afectar a la oferta de alquiler, según ha señalado su portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero.

Lee tambien: Feijóo rechaza los decretos de vivienda al denunciar una «trampa» mientras ERC garantiza su apoyo y el BOE arranca su publicación

Vox ha cuestionado los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y ha señalado que, a su juicio, las medidas no resolverán el problema de la falta de oferta y el aumento de la demanda en el mercado del alquiler.

El portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha afirmado que ha revisado el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que incluye medidas como la prohibición de desahucios hasta 2030 y la limitación de la subida de las rentas.

Lee tambien: Mónica García ataca a Feijóo por su rechazo a los decretos de vivienda y le acusa de tener «problemas de comprensión lectora»

El partido también se ha referido al segundo decreto, relativo a la renovación automática de los contratos de alquiler, que todavía estaba pendiente de publicación según la información facilitada. Ambos textos serán sometidos a votación para su convalidación en el Congreso.

Hernández Quero ha defendido que las medidas planteadas por el Ejecutivo pueden tener consecuencias en el mercado inmobiliario. En declaraciones recogidas en la información, ha argumentado que ayudas como deducciones fiscales para inquilinos o préstamos para compradores podrían influir en los precios porque, según su valoración, propietarios y vendedores podrían tener en cuenta esa mayor capacidad económica.

El portavoz de Vivienda de Vox también ha criticado las medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios. Según ha señalado, estas iniciativas podrían reducir la disposición de algunos propietarios a poner viviendas en alquiler a personas consideradas vulnerables.

Entre las propuestas que plantea Vox para abordar el problema de acceso a la vivienda figuran la construcción de más viviendas sociales, medidas relacionadas con la inmigración y el control de fronteras.

El partido sostiene que el aumento de personas que buscan vivienda frente a una oferta insuficiente está detrás de la evolución de los precios. Estas afirmaciones forman parte de la posición de Vox sobre las políticas de vivienda del Gobierno.