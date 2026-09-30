El IBEX 35 cerró el miércoles 30 de septiembre de 2026 en 19.426,20 puntos, con -91,30 puntos (-0,47%), según datos de Yahoo Finance.

Lee tambien: Precio de la luz hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026: las horas más baratas para ahorrar y el pico de 20:00 a 21:00

La sesión abrió en 19.564,30, llegó a un máximo intradía de 19.718,00 y el mínimo coincidió con el cierre en 19.426,20. Estas oscilaciones sitúan la jornada en la parte baja del rango negociado.

Cómo cerró el IBEX 35

El índice comenzó la jornada por encima del cierre del día anterior (19.517,50) y se movió en un rango amplio antes de decantarse por la caída. El diferencial entre el máximo intradía (19.718,00) y el mínimo (19.426,20) refleja la volatilidad intradía, que terminó con una pérdida neta de 91,30 puntos respecto a la sesión precedente.

Lee tambien: precio gasolina Ceuta: 30 de septiembre de 2026, dónde repostar más barato

Fuente: Yahoo Finance (datos de sesión del miércoles, 30 de septiembre de 2026).

Evolución de la semana

En las cinco sesiones analizadas, el IBEX muestra cierres más próximos a mínimos recientes, con alternancia entre subidas y correcciones.

2026-09-24: cierre en 19.573,40 puntos (apertura 19.514,20; máx 19.724,10; mín 19.492,60).

cierre en puntos (apertura 19.514,20; máx 19.724,10; mín 19.492,60). 2026-09-25: cierre en 19.700,10 puntos (apertura 19.693,00; máx 19.819,10; mín 19.655,50).

cierre en puntos (apertura 19.693,00; máx 19.819,10; mín 19.655,50). 2026-09-28: cierre en 19.600,30 puntos (apertura 19.755,60; máx 19.769,60; mín 19.600,30).

cierre en puntos (apertura 19.755,60; máx 19.769,60; mín 19.600,30). 2026-09-29: cierre en 19.517,50 puntos (apertura 19.665,40; máx 19.763,00; mín 19.501,50).

cierre en puntos (apertura 19.665,40; máx 19.763,00; mín 19.501,50). 2026-09-30: cierre en 19.426,20 puntos (apertura 19.564,30; máx 19.718,00; mín 19.426,20).

La sesión del 30 de septiembre consolida el tono ligeramente correctivo de la semana, según el balance de Yahoo Finance.

En Ceuta, agentes económicos y ahorradores siguen estas referencias con prudencia por su impacto indirecto en la financiación de proyectos y en la valoración del riesgo local.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue siendo la referencia en numerosos préstamos a tipo variable y condiciona las decisiones de hogares y empresas en España. Por eso los movimientos bursátiles se interpretan también a la luz de las expectativas sobre tipos de interés.

Una sesión bajista del IBEX, como la de este miércoles, encaja en un marco donde la política monetaria y las referencias de mercado marcan el ritmo de la demanda de crédito y del coste de financiación.

Fuente: Yahoo Finance (datos del IBEX 35). Para el Euríbor, se ofrece aquí contexto sobre su papel en contratos a tipo variable, sin cifras adicionales.

Te puede interesar