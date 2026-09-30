La colocación de banderas de Ceuta y España en balcones no está prohibida, pero puede generar conflictos si afecta a elementos comunes del edificio o incumple las normas de la comunidad de propietarios.

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Cada vez más ciudadanos colocan banderas de Ceuta y España en los balcones de sus viviendas como muestra de apoyo a la ciudad caballa. Sin embargo, esta práctica puede generar dudas sobre sus límites legales cuando afecta a zonas comunes de los edificios.

La Ley de Propiedad Horizontal establece una diferencia entre el espacio privado de una vivienda y los elementos comunes del inmueble. En este sentido, la parte exterior de los balcones y la fachada forman parte de las zonas comunes, por lo que cualquier modificación que altere su apariencia puede quedar condicionada por los estatutos de la comunidad de propietarios.

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La normativa no establece una prohibición específica para colocar una bandera en un balcón ni contempla una multa automática por hacerlo. La exhibición de símbolos, siempre que no altere el orden público, puede estar relacionada con el derecho a la libertad de expresión.

Los problemas pueden aparecer cuando la instalación afecta a la estructura del edificio, modifica la fachada o incumple las normas internas de la comunidad. En esos casos, el conflicto puede requerir primero un requerimiento para retirar el elemento y, si no existe acuerdo, acabar en la vía judicial.

Entre las situaciones que pueden generar problemas están colocar una bandera con un tamaño que invada el espacio de otros vecinos o dificulte sus vistas, realizar agujeros o modificaciones en la fachada para instalarla, provocar molestias continuadas por ruidos o colocar elementos que puedan suponer un riesgo para los peatones.

También pueden existir limitaciones adicionales en edificios situados en cascos antiguos o zonas protegidas por su valor histórico, donde las administraciones pueden aplicar normativas específicas sobre elementos visibles desde la vía pública.

En caso de conflicto con una comunidad de vecinos, la colocación de una bandera no supone por sí misma una sanción económica automática. Si no hay acuerdo entre las partes, será un juez quien determine si procede su retirada o la reparación de posibles daños ocasionados en el inmueble.