El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno valora nueva documentación incautada en Adif a petición de la expresidenta de la entidad, Isabel Pardo de Vera. Los papeles analizan un contrato de obras en Asturias para aclarar si existieron irregularidades en su adjudicación.

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El juzgado que investiga las presuntas adjudicaciones irregulares en el Ministerio de Transportes ha incorporado a la causa diversa documentación sobre obras ferroviarias a propuesta de la defensa de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, analiza estos expedientes para clarificar el procedimiento seguido en las contrataciones.

El expediente bajo examen corresponde a una actuación realizada con carácter de urgencia en la red ferroviaria de Asturias, concretamente para la consolidación de taludes en el tramo entre Gijón y Pravia tras registrarse un desprendimiento. Las obras se adjudicaron inicialmente por un importe de 489.300 euros a la mercantil Levantina Ingeniería y Construcción S.L.

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Sin embargo, los datos remitidos al juzgado recogen que el importe abonado por el organismo público se redujo finalmente a 373.405 euros. A esta cantidad se añadieron 71.424 euros correspondientes a la revisión extraordinaria de precios regulada por el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo.

Pardo de Vera ha solicitado la incorporación de este expediente al procedimiento con el objetivo de demostrar la regularidad de las actuaciones administrativas durante su gestión al frente de la entidad pública empresaria y descartar cualquier tipo de manipulación en los expedientes contratados.