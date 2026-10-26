Madrid. — El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha admitido este lunes la existencia de un fallo «indiscutible» y de carácter material en el estudio económico que respaldó la recalificación de los terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, un error de cálculo que disparaba artificialmente los ingresos municipales previstos de 1,46 millones a más de 98 millones de euros anuales.

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En declaraciones públicas, el regidor madrileño ha calificado el desliz de «error material en el cálculo de las tasas» y ha asumido que el documento redactado por la consultora presenta deficiencias en ese apartado. No obstante, Almeida ha restado trascendencia práctica al contratiempo, asegurando que el traspié numérico «no frustra la operación» urbanística ni supondrá una pérdida real para las arcas del Ayuntamiento, ya que la recaudación efectiva de los tributos se ajustará a la legalidad vigente con independencia de la cifra errónea plasmada en el estudio.

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