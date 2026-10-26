Madrid. — El streamer y creador de contenido Jordi Carrillo, conocido popularmente como Jordi Wild, ha conseguido un hito sin precedentes en la comunicación en España al confirmar las entrevistas individuales con los cuatro principales líderes políticos —Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau— de cara a las próximas elecciones generales.

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Las conversaciones, producidas en el marco de su exitoso espacio The Wild Project, se grabarán en la vivienda del presentador en Manresa (Barcelona) y su publicación está prevista para el viernes 13 de noviembre, coincidiendo con el arranque oficial de la campaña electoral. Ninguna de las intervenciones superará los 90 minutos de duración.

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Un fenómeno de masas entre el público joven

Creado en marzo de 2020 y gestionado por un equipo reducido compuesto únicamente por el propio Jordi Wild y su realizador, Nacho Amela, The Wild Project se ha consolidado como un canal de referencia mundial en YouTube, sumando millones de suscriptores y una audiencia mayoritariamente masculina y joven. Por el plató han pasado más de 350 personalidades de diversos ámbitos en charlas en profundidad.

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Ante la trascendencia del formato y su capacidad para conectar con sectores de la población alejados de los medios tradicionales, los equipos de los cuatro dirigentes aceptaron la invitación para participar. La confirmación definitiva llegó el pasado viernes por la noche con la respuesta pública en redes sociales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para garantizar el rigor informativo de las emisiones, el programa contará de forma excepcional con la presencia in situ de dos periodistas encargados de la verificación de los datos expuestos durante los encuentros.