Madrid. — El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha defendido este lunes el pacto de colaboración alcanzado con Vox para concurrir conjuntamente al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, asegurando que se trata de una medida patriótica concebida para blindar la gobernabilidad y frenar a los socios del Ejecutivo.

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En una rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Comité de Dirección de los populares, Tellado subrayó que el entendimiento entre ambas formaciones prioriza el interés general frente a las siglas partidistas. «No hemos pensado en un buen acuerdo para nuestros partidos; hemos pensado en un buen entendimiento para el país», aseveró el dirigente del PP, enfatizando que la estrategia busca garantizar una mayoría sólida en la Cámara Alta que impida al bloque gubernamental perpetuar su control institucional.

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Críticas a la gestión del Ejecutivo y anuncio de viaje de Feijóo

Durante su comparecencia, el número dos de Alberto Núñez Feijóo aprovechó para arremeter con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochándole su falta de respuesta ante los recientes altercados y disturbios callejeros registrados en varias ciudades españolas, como los vividos en Barcelona. Tellado recriminó al jefe del Ejecutivo su silencio institucional frente a los daños ocasionados al comercio y la seguridad ciudadana.

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En este contexto, el Partido Popular confirmó que el propio Alberto Núñez Feijóo se desplazará próximamente a Barcelona para mantener encuentros directos con los comerciantes y sectores afectados por la violencia urbana, en plena precampaña de los comicios de noviembre.