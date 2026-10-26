El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocado una rueda de prensa para el próximo jueves, 29 de octubre, a las 10:30 h, en Plaça de l’Església, frente al Ayuntamiento de Castelldefels. El objetivo del encuentro es denunciar la inacción de las administraciones ante la problemática de los pisos vacíos en el municipio y en el conjunto del país.

Lee tambien: Abascal promete que, si gobierna, los «sacrificios» recaerán sobre los inmigrantes, partidos y sindicatos

Castelldefels es una de las pocas ciudades de Cataluña que ha realizado un censo oficial de los pisos vacíos, contabilizando más de 1.000 en el municipio. Sin embargo, las respuestas de las instituciones han ido en dirección contraria a la movilización de estos inmuebles para el parque de alquiler.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Durante la rueda de prensa, intervendrán Enric Aragonès i Jové, portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya, y un/a portavoz de la sección local del sindicato en Castelldefels, Gavà y Begues.

Lee tambien: Cierre de Sol por “insalubridad”: el Gobierno exige detalles y los sindicatos desmienten

A pesar de tener datos sobre la mesa gracias al censo encargado por el Ayuntamiento y hecho público en enero, ni el consistorio ni la Generalitat han utilizado las herramientas legales disponibles para movilizar estas viviendas. En cambio, el Ayuntamiento ha tomado decisiones que van en sentido contrario, evidenciando la inacción de la Generalitat en un problema que trasciende lo local y afecta a toda Cataluña.

Durante el evento, el Sindicat presentará los datos obtenidos, señalará las responsabilidades de cada administración y hará públicas sus exigencias al Departament de Territori. La recuperación de los pisos vacíos es destacada como la primera demanda del manifiesto de la Huelga General del 11 de noviembre.