Madrid. — El Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado verano la recalificación urbanística de los terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas —una parcela de 1,2 millones de metros cuadrados destinada a acoger oficinas, un hospital privado, centros educativos, residencias de estudiantes y comercios— amparándose en un estudio económico que contiene un error de cálculo millonario en la estimación de los ingresos públicos futuros.

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Según revela el informe elaborado por la consultora Savills —contratada por el equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida—, el documento erró en la aplicación de un porcentaje tributario al multiplicar de forma incorrecta el valor catastral para calcular la recaudación anual por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). En lugar de aplicar el 0,1% (multiplicando por 0,001), la operación se realizó multiplicando directamente por 0,1, lo que infló artificialmente los ingresos previstos para las arcas municipales en casi 97 millones de euros anuales.

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Descenso del beneficio municipal y críticas de la oposición

Con el error subsanado, la recaudación anual estimada por dicho concepto pasa de los 98,6 millones de euros reflejados inicialmente a algo menos de un millón, situando el beneficio real neto para el Ayuntamiento en cerca de 1,46 millones de euros anuales y no en los casi 100 millones vaticinados en el estudio original.

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Desde el área de Urbanismo del Consistorio se ha reconocido la existencia de lo que califican como un «error material» que será subsanado, defendiendo que la alteración no invalida la ordenación urbanística de los terrenos. Por su parte, formaciones de la oposición como Más Madrid han tachado el episodio de «escándalo de dimensiones enormes» y han denunciado que la consultora encargada del informe actuó previamente para el club blanco, exigiendo la retirada de una operación que incrementa sustancialmente la edificabilidad y el valor lucrativo de los suelos en Valdebebas.