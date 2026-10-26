Madrid. — Las fuerzas de seguridad han detectado la proliferación de más de 70 perfiles en la red social TikTok dedicados a coordinar e incitar a la realización de asaltos masivos a establecimientos comerciales en doce grandes ciudades españolas, entre ellas Madrid y Barcelona, con el propósito de replicar los disturbios y episodios de pillaje registrados recientemente en el país vecino bajo la etiqueta Blocus.

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Las convocatorias, que se han intensificado de cara a las próximas jornadas y apuntan con especial fuerza al fin de semana, emplean canales cerrados de mensajería en plataformas como WhatsApp y Telegram para canalizar las instrucciones operativas, definir puntos de encuentro y señalar los comercios objetivo. Según los análisis policiales preliminares, las algaradas previas perpetradas en Barcelona contaron con una participación mayoritaria de jóvenes y menores de edad, movilizados a través de consignas anónimas desvinculadas de organizaciones políticas o sindicales tradicionales.

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Ante esta situación, los cuerpos policiales han reforzado la monitorización de los entornos digitales y mantienen activas las investigaciones orientadas a identificar a los impulsores de estas redes de agitación urbana y garantizar la seguridad en los centros comerciales y arterias urbanas afectadas.

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