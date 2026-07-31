La cita tendrá lugar este sábado 1 de agosto a las 20:00 horas en la céntrica Plaza de los Reyes.

La agrupación política «Se Acabó La Fiesta», liderada por Alvise Pérez, ha convocado de forma masiva a los ciudadanos de Ceuta para un acto público que se celebrará este sábado 1 de agosto a las 20:00 horas.

El lugar elegido para la concentración es la Plaza de los Reyes, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad autónoma.

Detalles de la convocatoria

Bajo el lema central «Llamamiento masivo a la sociedad civil de Ceuta: Organicémonos, españoles», la formación busca reunir a sus simpatizantes y a la ciudadanía en general en un acto de movilización política y social.

Fecha: Sábado, 1 de agosto.

Sábado, 1 de agosto. Hora: 20:00 h.

20:00 h. Lugar: Plaza de los Reyes (Ceuta).

Plaza de los Reyes (Ceuta). Convocante: Agrupación «Se Acabó La Fiesta» (Alvise Pérez).

El cartel difundido por la organización muestra una potente iconografía centrada en la figura de Pérez en actitud eufórica en el atril, sobre fondos de la ciudad de Ceuta, la bandera de España y una multitud ondeando enseñas nacionales.