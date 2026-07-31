Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado una nueva edición de la Bonoloto correspondiente al viernes 31 de julio de 2026. Se recoge en este resumen la combinación oficial extraída en el sorteo celebrado en la fecha indicada y las instrucciones básicas de consulta y cobro.

Se recuerda que la información procedente es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que cualquier discrepancia debe ser verificada ante la fuente oficial antes de iniciar trámites de cobro.

Combinación ganadora: 09, 14, 17, 18, 31, 33 — Complementario: 39 — Reintegro: 5

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se indican a continuación las categorías de premios que se aplican en el sorteo de Bonoloto:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49. Se establecen sorteos con periodicidad de lunes a viernes y se admite la realización de apuestas sencillas y múltiples. El importe de la apuesta sencilla se fija en 1 € por jugada. Se aconseja conservar el boleto hasta la verificación oficial del resultado.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que los premios podrán ser cobrados en puntos de venta autorizados hasta un importe máximo de 2.000 €. Para importes superiores, se deberá proceder a su cobro en las entidades colaboradoras habilitadas por la administración de loterías. Se recuerda que los derechos para el cobro prescriben a los 90 días naturales desde la celebración del sorteo.

Se indica además que las retenciones fiscales serán aplicadas conforme a la normativa vigente; los premios inferiores al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria no estarán sujetos a retención. Para determinaciones concretas sobre fiscalidad se debe consultar la normativa aplicable o la propia Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se informa que la gestión y explotación de la Bonoloto corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito del juego oficial en España también actúa la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en sus propios productos, con régimen y regulaciones diferenciadas. Se recuerda la periodicidad señalada: sorteos diarios de lunes a viernes.

Verificación oficial

Se recomienda que la comprobación final y cualquier trámite administrativo se realicen con la información publicada por la entidad gestora. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)