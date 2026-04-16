La actriz y presentadora de ‘Ex. La vida después’ ha retirado su invitación a la periodista tras la negativa de esta a ser entrevistada, en una charla marcada por el desacuerdo sobre el ejercicio del periodismo.

El plató de ‘El programa de Ana Rosa’ ha sido testigo este miércoles, 15 de abril, de un inusual intercambio de pareceres entre su conductora, Ana Rosa Quintana, y la actriz Ana Milán. La intérprete acudía al matinal de Telecinco para promocionar la nueva entrega de su espacio de entrevistas en Cuatro, ‘Ex. La vida después’, pero la conversación ha derivado en un «tira y afloja» dialéctico sobre el control de la información y el rigor profesional.

Discrepancias sobre el método de entrevista

El encuentro comenzó con un análisis del estilo de Milán frente a sus invitados. La actriz defendió su método basado en el respeto y la honestidad: «Cuando ofrecemos un marco de confianza real, que tan poco se da en el periodismo actual porque hay mucha gente atacando y mintiendo, y te dedicas a cuidar el alma humana, creo que salen cosas interesantes».

La tensión aumentó cuando Quintana, al referirse al episodio de esta semana centrado en las adicciones, erró en el número de participantes. «Vienen más. Viene Alejandra Prat, David Seijas, Pablo Ojeda, Rafa Sánchez o Andrea Levy», puntualizó Milán, quien reconoció que este programa ha sido el que más ha impactado en su vida personal.

El rechazo de Ana Rosa: «Ni te lo crees tú»

La propuesta de Ana Milán para que la periodista se sentara en su programa fue recibida con una negativa tajante. «Vente a una entrevista y yo te lo saco», sugirió la actriz, a lo que Quintana respondió cortante: «Vamos, ni te lo crees tú». La periodista argumentó que encontrarse en un «sitio seguro» es lo peor que le puede pasar a un entrevistado, pues conlleva una relajación que hace perder el control de la situación.

Milán rebatió esta postura con firmeza: «Es todo lo contrario. La gente cuenta las cosas sabiendo que no se les va a sacar punta y que no se les va a sacar un clickbait fácil».

Retirada de invitación y fin de la conexión

El momento de mayor fricción se produjo cuando Ana Milán reveló que el personaje que más se le resiste es la propia Ana Rosa. «De eso olvídate», sentenció Quintana con frialdad. Ante la insistencia de la actriz, que cuestionó cómo una periodista podía cerrarse de ese modo ante otra compañera, la conductora se reafirmó en su negativa alegando sinceridad para no crear «falsas ilusiones».

«Si lo llego a saber, no vengo», replicó Milán con ironía antes de concluir de forma rotunda: «Bueno, pues una invitación que retiro». El encuentro finalizó con ambas posturas claramente enfrentadas sobre la naturaleza de la entrevista televisiva y el tratamiento de la intimidad de los personajes públicos.