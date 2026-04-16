La presentadora del magacín de Telecinco ha reaccionado con dureza tras el ataque directo de una entrevistada hacia la presidenta de Unicorn Content durante una conexión en directo.

El plató de ‘Vamos a ver’ ha sido escenario este miércoles de un momento de máxima tensión profesional. Patricia Pardo, conductora del espacio matinal de Telecinco, se ha visto envuelta en una situación de gran incomodidad cuando una invitada ha utilizado los micrófonos del programa para arremeter contra la línea editorial del formato y señalar directamente a Ana Rosa Quintana.

El origen de la polémica: un anuncio viral en Barcelona

La controversia comenzó cuando el programa decidió abordar una noticia que ha generado un intenso debate en redes sociales: el alquiler de una habitación en Barcelona por 420 euros. La particularidad del anuncio residía en una cláusula específica: los interesados debían abstenerse de ser carnívoros. «El anuncio ha corrido como la pólvora y ha provocado una avalancha de críticas», introdujo Pardo antes de dar paso a la protagonista.

Durante la conexión, Irene, una de las inquilinas responsables del anuncio, aclaró que su preferencia era convivir con personas vegetarianas o veganas, estableciendo como norma la prohibición de cocinar carne en el inmueble. La joven denunció además haber sido víctima de un sector de la sociedad que busca «estigmatizar», atribuyendo las críticas recibidas a comportamientos de «misoginia y catalanofobia».

El ataque a Ana Rosa Quintana y la reacción de Patricia Pardo

Sin embargo, el clima de la entrevista cambió drásticamente al finalizar la intervención de la joven. Irene acusó al programa de actuar como «altavoz de los discursos de odio» y afirmó que el enfoque informativo debería centrarse en el precio de la vivienda y la acción de los «especuladores y los fondos buitre».

La sorpresa fue mayúscula cuando la invitada sentenció su intervención con una acusación directa hacia la figura de la anterior reina de las mañanas: «Como Ana Rosa, que especula con la vivienda».

Ante tal afirmación, Patricia Pardo, visiblemente descolocada, no ocultó su indignación: «De verdad, qué mala leche, Irene. Qué poco nos conoces, qué poco respeto y qué poca gratitud demuestras». Tras cortar de forma abrupta la comunicación con la entrevistada, la periodista gallega cerró el bloque con una dura reflexión personal en referencia al odio denunciado por la joven: «A veces la vida te da lo que te mereces».

Por su parte, la entrevistada ha difundido el fragmento de la emisión en sus perfiles sociales bajo el mensaje «Os lo dedico», confirmando la intencionalidad de su intervención en el canal principal de Mediaset España.