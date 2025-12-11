La Junta de Andalucía pondrá en marcha el próximo 12 de enero el procedimiento de «acto único» para agilizar el diagnóstico del cáncer de mama en casos de «alta sospecha» (hallazgos BI-RADS 4 o 5). Esta medida, anunciada por Juanma Moreno, integrará la mamografía, ecografía y, si es necesaria, la biopsia percutánea en una sola cita, con el objetivo de reducir los tiempos de incertidumbre y minimizar los desplazamientos de las pacientes.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha emitido la instrucción para la implementación de esta medida, dirigida a todas las Unidades de Radiodiagnóstico y Unidades de Mama del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). Los centros hospitalarios dispondrán hasta el 28 de febrero para adaptar sus agendas y garantizar la aplicación íntegra del nuevo protocolo.

El objetivo: diagnóstico rápido y continuidad asistencial

El procedimiento de acto único busca asegurar que todas las mujeres con hallazgos radiológicos catalogados como BI-RADS 4 o BI-RADS 5 reciban en una única visita todas las pruebas complementarias necesarias para completar el diagnóstico. Esto incluye:

Mamografía complementaria. Ecografía mamaria. Biopsia percutánea con aguja gruesa (si está indicada).

Según el Ejecutivo andaluz, la medida se centra en mejorar la continuidad asistencial, garantizar una atención ágil y coordinada, y reducir la angustiosa espera de los resultados.

Excepciones al acto único

La aplicación de la medida será generalizada, si bien el radiólogo podrá justificar y registrar excepciones en circunstancias concretas. Entre ellas se incluyen:

Mujeres que requieran preparación previa por estar en tratamiento con fármacos anticoagulantes o antiagregantes.

Mujeres que necesiten una biopsia estereotáctica (que requiere una sala específica y posterior programación).

Mujeres que, por motivos personales, soliciten posponer la cita para otra fecha.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, celebró la medida en redes sociales, subrayando que el Gobierno andaluz cumple con su compromiso de «acelerar así el tratamiento» mediante la concentración de las pruebas complementarias en un mismo día.

La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, adscrita a la Consejería reestructurada, será la encargada de dirigir y gestionar esta actividad, supervisando la correcta implantación y funcionamiento del acto único.