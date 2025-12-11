El Ministerio Fiscal está analizando la denuncia interpuesta por una militante del PSOE en Torremolinos (Málaga) contra el exsecretario general municipal Antonio Navarro, quien dimitió tras conocerse la acusación. La Fiscalía de Violencia contra la Mujer investiga presuntos mensajes de carácter sexual y proposiciones no deseadas, mientras el caso se paraliza a la espera de que se ordenen diligencias como el análisis de móviles, clave para el desarrollo de la causa.

Una semana después de que la Fiscalía abriera una investigación contra Antonio Navarro, el caso se encuentra en una fase de estudio, sin que por el momento se hayan emprendido diligencias como detenciones, registros o análisis de teléfonos móviles. Fuentes cercanas al caso indican que la clave para avanzar reside en los mensajes intercambiados entre el acusado y la concejal denunciante.

Navarro dimitió de su cargo la semana pasada y el PSOE le suspendió de militancia. La denuncia presentada ante la Fiscalía de Violencia contra la Mujer menciona que la víctima recibió diversos comentarios relacionados con su aspecto físico y su ropa interior, como la frase: «¿Ese escote lo has tenido siempre?».

La presunta víctima alertó a la cúpula provincial del PSOE sobre las actitudes de Navarro en junio, pero la pasividad del partido la llevó finalmente a formalizar la denuncia ante la Justicia.

El «Me Too» socialista: Torremolinos y el Caso Salazar

El caso de Torremolinos agrava la crisis que vive el PSOE por el conocido como «me too» socialista, cuyo epicentro es el «caso Salazar». Distintos dirigentes han reconocido que estos escándalos de índole sexual están causando más daño al partido que los casos de corrupción que se siguen en los tribunales.

Paco Salazar, exasesor de Moncloa e histórico dirigente andaluz, fue descartado a última hora por Pedro Sánchez para la secretaría de Organización tras conocerse las denuncias por comportamientos obscenos e inapropiados hacia militantes y trabajadoras. La líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, reconoció el tiempo «excesivamente largo» que el partido se tomó para resolver el caso, que salió a la luz pública en verano. La crisis obligó, por el momento, al cese de la mano derecha de Salazar en el Consejo de Ministros, Antonio Hernández, por presuntamente proteger a su jefe.

Tensión en Lugo: la dimisión de José Tomé

Los escándalos de acoso no se limitan a Andalucía y Moncloa. Este miércoles se conoció que al menos seis mujeres han denunciado al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por comportamientos machistas y de acoso.

Aunque Tomé aseguró inicialmente que las acusaciones eran «totalmente falsas» y anunció acciones legales, la presión política forzó su dimisión. El BNG, socio de gobierno del PSOE en la Diputación, amenazó con romper el acuerdo si el partido no actuaba ante las «graves» acusaciones. Horas más tarde, Tomé dimitió de su puesto en la Diputación por «responsabilidad» y para facilitar su defensa. Su partido, sin embargo, le exigió que dimitiese también de su cargo como Alcalde de Monforte de Lemos.