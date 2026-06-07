Levantarse todos los días a la misma hora, incluso durante los fines de semana, podría favorecer un descanso más profundo y reparador. Una revisión científica publicada en Sleep Medicine Reviews destaca la importancia de la regularidad del sueño para el bienestar físico y mental.

Dormir bien es una de las claves principales para mantener una buena salud, pero no todas las personas logran descansar de forma adecuada. En España, casi la mitad de la población adulta presenta problemas relacionados con la calidad del sueño, una situación que puede afectar tanto al rendimiento diario como al estado general del organismo.

La falta de descanso puede provocar dificultades de concentración, irritabilidad y cansancio durante el día. Cuando se mantiene en el tiempo, también puede aumentar el riesgo de padecer problemas de salud más graves, entre ellos alteraciones del sistema inmunitario, enfermedades crónicas y trastornos mentales como la depresión.

Ante este escenario, los especialistas en sueño recomiendan establecer rutinas estables. Una de las pautas más importantes consiste en acostarse y, sobre todo, levantarse a la misma hora cada día, sin hacer grandes cambios entre los días laborales y los fines de semana.

Esta recomendación coincide con los resultados de la revisión científica Sleep regularity and health: A systematic review, publicada en Sleep Medicine Reviews. El trabajo señala que mantener horarios regulares de sueño está vinculado con mejores indicadores de salud mental, cardiovascular, metabólica y cognitiva.

La hora de despertarse cumple una función clave porque actúa como una señal para el sistema circadiano, el reloj interno del cuerpo encargado de regular los ciclos de sueño y vigilia, la temperatura corporal, el metabolismo y la liberación de hormonas.

Según los expertos, la luz que recibe el organismo al abrir los ojos por la mañana ayuda a activar ese reloj biológico. Por eso, exponerse a la luz natural poco después de despertar puede contribuir a que el cuerpo inicie sus procesos de activación durante el día y facilite una desconexión más natural por la noche.

Los especialistas también indican que, si una persona siente que no ha dormido lo suficiente, es preferible acostarse antes en lugar de retrasar la hora de levantarse. Mantener estable el momento del despertar ayuda a fijar el ritmo metabólico de las siguientes 24 horas.

Cambiar de forma brusca la hora de levantarse, especialmente durante los fines de semana, puede desajustar el sistema circadiano. Este fenómeno está relacionado con el llamado “jet lag del lunes”, esa sensación de cansancio que muchas personas experimentan al inicio de la semana tras haber modificado sus horarios de sueño en los días libres.