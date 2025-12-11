El Congreso de los Diputados ha cerrado el periodo de sesiones previo a las fiestas navideñas con un amplio apoyo a varios proyectos sociales impulsados por el Gobierno, aunque marcado por un nuevo rechazo a la senda de déficit y al techo de gasto necesarios para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

En su último pleno del año, la Cámara aprobó por mayoría diversas iniciativas sociales, entre ellas dos leyes y la convalidación de tres decretos-ley. Destacan la Ley de Servicios y Atención a la Clientela, destinada a reforzar la protección de los consumidores, y una actualización de la Ley de Dependencia orientada a mejorar la atención domiciliaria y los servicios a personas dependientes.

También recibieron luz verde decretos que contemplan incrementos salariales para más de tres millones de empleados públicos, la autorización para que ayuntamientos con superávit lo destinen a inversiones sostenibles y un nuevo paquete de ayudas para la isla de La Palma tras los recientes desastres naturales. Estas medidas lograron apoyos más amplios, incluso desde la oposición.

Pese a estos avances, el Gobierno sufrió un revés en materia económica. La senda de déficit y el techo de gasto fueron nuevamente rechazados por los grupos parlamentarios del PP, Vox, Junts y UPN, mientras que Unidas Podemos optó por la abstención. Este rechazo vuelve a complicar el camino para aprobar los presupuestos del próximo año en un contexto de fuerte fragmentación parlamentaria.

Aun así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez cierra este tramo legislativo con un balance significativo en el ámbito social, al haber sacado adelante 50 iniciativas en este periodo: 28 leyes y 22 decretos-ley. El Gobierno destaca este resultado como muestra de su compromiso con el refuerzo del estado del bienestar antes de afrontar las complejas negociaciones presupuestarias que se avecinan.