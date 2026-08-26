CEUTA. La sección sindical de CCOO en Eulen Seguridad ha denunciado este martes la «preocupante situación» que atraviesan los vigilantes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. El sindicato asegura que la dirección del centro permite la entrada de personas no registradas para «ducharse, asearse, cambiarse de ropa e incluso recibir comida», todo ello sin que el personal de seguridad disponga de identificación previa ni garantías sanitarias.

Esta práctica se suma a un escenario de grave sobreocupación: el recinto alberga actualmente a 965 residentes, una cifra que duplica su capacidad ordinaria y que debe ser custodiada por tan solo 12 vigilantes de seguridad por turno.

Deficiencias en las instalaciones y fallos de seguridad

En su comunicado, la central sindical ha detallado una serie de deficiencias estructurales y de gestión que comprometen la integridad de los trabajadores y el control del recinto:

Accesos y vigilancia fuera de servicio: Los tornos de entrada llevan años sin funcionar, el sistema de fichaje falla sistemáticamente y varias cámaras de videovigilancia presentan puntos ciegos que permiten colarse por el vallado.

Los tornos de entrada llevan años sin funcionar, el sistema de fichaje falla sistemáticamente y varias cámaras de videovigilancia presentan puntos ciegos que permiten colarse por el vallado. Falta de iluminación: Más de 25 farolas averiadas dejan amplias zonas del recinto prácticamente a oscuras durante la noche.

Más de 25 farolas averiadas dejan amplias zonas del recinto prácticamente a oscuras durante la noche. Intrusismo y descontrol de usuarios: CCOO denuncia que hay residentes sin tarjeta identificativa por falta de personal de gestión, y critica que algunos usuarios lleguen a intervenir en controles de acceso o incidentes, generando una «confusión de funciones».

CCOO denuncia que hay residentes sin tarjeta identificativa por falta de personal de gestión, y critica que algunos usuarios lleguen a intervenir en controles de acceso o incidentes, generando una «confusión de funciones». Condiciones laborales precarias: Sillas en mal estado en los puestos de control y una carga de trabajo desproporcionada.

Ante esta situación, el sindicato ha exigido la implantación inmediata de protocolos de filiación y control sanitario para cualquier persona que acceda al recinto. Asimismo, ha anunciado que solicitará la creación de un complemento económico específico en el próximo contrato de seguridad para reconocer la peligrosidad y singularidad del servicio en el CETI ceutí.