MADRID. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 3 de septiembre en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, tras la llegada masiva de decenas de miles de personas a finales de julio. La cita se ha fijado una semana antes de lo previsto por el Ejecutivo tras la presión ejercida tanto por la oposición como por sus habituales socios de investidura.

Inicialmente, Moncloa solicitó este miércoles la comparecencia para el 9 de septiembre, coincidiendo con la primera sesión ordinaria del nuevo periodo de sesiones. Sin embargo, el rechazo generalizado a esta fecha obligó a adelantar la fecha del pleno.

Presión unánime de los socios y de la oposición

La propuesta inicial del Ejecutivo de posponer la comparecencia hasta el 9 de septiembre generó malestar en la Cámara Baja, obligando al Gobierno a reaccionar horas antes de que la Diputación Permanente debatiera y votara las peticiones registradas por el Partido Popular durante el verano.

Socios de investidura: Fuerzas como el PNV, Junts y Podemos calificaron la propuesta original de «tardía» e «inmediata necesidad». Desde la formación morada, Ione Belarra consideró «lamentable» la fecha del día 9 y criticó que Sánchez no interrumpiera sus vacaciones. Por su parte, desde Compromís (Sumar) señalaron que la explicación llega «muy tarde», mientras que la portavocía principal de Sumar dio por buena la rectificación para el día 3.

Fuerzas como el PNV, Junts y Podemos calificaron la propuesta original de «tardía» e «inmediata necesidad». Desde la formación morada, Ione Belarra consideró «lamentable» la fecha del día 9 y criticó que Sánchez no interrumpiera sus vacaciones. Por su parte, desde Compromís (Sumar) señalaron que la explicación llega «muy tarde», mientras que la portavocía principal de Sumar dio por buena la rectificación para el día 3. Partido Popular: La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, recordó que su formación llevaba semanas exigiendo explicaciones urgentes sobre los sucesos de Ceuta y advirtió que el presidente «tendrá que dar muchas respuestas» durante el pleno.

La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, recordó que su formación llevaba semanas exigiendo explicaciones urgentes sobre los sucesos de Ceuta y advirtió que el presidente «tendrá que dar muchas respuestas» durante el pleno. Vox: Su portavoz, Pepa Millán, cuestionó la gestión gubernamental y recriminó al líder del Ejecutivo sus desplazamientos estivales en mitad de la crisis fronteriza.

Con el acuerdo para celebrar este pleno extraordinario el 3 de septiembre, el Gobierno busca encauzar las explicaciones oficiales sobre el operativo desplegado y la coordinación institucional tras los graves acontecimientos ocurridos en la ciudad autónoma.