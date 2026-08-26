MADRID. Los trabajos de acondicionamiento del trazado urbano Madring en el entorno de Ifema Madrid han provocado importantes restricciones de tráfico que se prolongarán durante varias semanas. Con vistas a la celebración del Gran Premio de España de F1 (del 11 al 13 de septiembre), las afecciones a la movilidad afectarán tanto al tráfico privado como a las líneas de la EMT en los distritos de Hortaleza y Valdebebas.

El dispositivo de montaje dio comienzo el pasado 10 de agosto y mantendrá viales cerrados hasta el 9 de septiembre. Una vez concluida la prueba, los cortes se reanudarán entre el 15 y el 20 de septiembre para los trabajos de desmontaje.

Calles cerradas y desvíos de transporte público

Las restricciones se concentran en las inmediaciones del recinto ferial y los enlaces con las carreteras M-11 y M-40:

Vías cortadas: Afecta a la calle Ribera del Sena (entre el nº 13 y la Glorieta de Edimburgo, y hasta la M-40), Vía de Dublín (desde la Glorieta de Edimburgo a la calle Ariadna y hasta la Glorieta de Sintra) y la calle Francisco Umbral.

Afecta a la calle Ribera del Sena (entre el nº 13 y la Glorieta de Edimburgo, y hasta la M-40), Vía de Dublín (desde la Glorieta de Edimburgo a la calle Ariadna y hasta la Glorieta de Sintra) y la calle Francisco Umbral. Glorietas afectadas: Restricciones en la Glorieta de Vía de Dublín, Glorieta de Pascual Bravo (con corte desde Camino Alto de Hortaleza) y Glorieta de Francisco Umbral, aunque en esta última se mantiene abierto el acceso a la gasolinera desde la M-11.

Restricciones en la Glorieta de Vía de Dublín, Glorieta de Pascual Bravo (con corte desde Camino Alto de Hortaleza) y Glorieta de Francisco Umbral, aunque en esta última se mantiene abierto el acceso a la gasolinera desde la M-11. Afección en la EMT: La línea 171 de la Empresa Municipal de Transportes ha tenido que alterar y desviar su recorrido habitual por el cierre de Francisco Umbral y Ribera del Sena.

Las autoridades municipales recomiendan hacer uso del transporte público (especialmente la red de Metro y Cercanías) y evitar la circulación en vehículo privado por las inmediaciones de Ifema durante las semanas previas y posteriores a la carrera.