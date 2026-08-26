CEUTA. La fractura interna en el PSOE ceutí se profundiza. El diputado socialista en la Asamblea de Ceuta, Melchor León, ha vuelto a exigir públicamente la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en la ciudad autónoma y secretario general de su propia formación política. León realizó estas declaraciones este martes durante una movilización ciudadana que recorrió las calles de la ciudad hasta culminar a las puertas del Hotel Ulises.

El parlamentario vinculó directamente su petición a las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre las advertencias previas del CNI: «El delegado es el máximo responsable. Después de habernos fallado al pueblo de Ceuta, lo más coherente es que dimita», afirmó.

Rechazo a la ocupación de espacios públicos y deportivos

León criticó con dureza la falta de respuestas por parte del Ejecutivo central tras casi un mes de crisis y rechazó tajantemente que se utilicen polideportivos o instalaciones industriales para el alojamiento de migrantes:

«Ceuta no es un CETI»: Advirtió de que la ciudad no puede convertirse íntegramente en un centro de acogida temporal e instó a Madrid a buscar alternativas que no perjudiquen a los residentes.

Advirtió de que la ciudad no puede convertirse íntegramente en un centro de acogida temporal e instó a Madrid a buscar alternativas que no perjudiquen a los residentes. Impacto en la vida cotidiana: Denunció que la población ceutí ha perdido la normalidad este verano: «Nos han quitado las fiestas patronales, las playas, el verano, y los comercios están cerrando».

Denunció que la población ceutí ha perdido la normalidad este verano: «Nos han quitado las fiestas patronales, las playas, el verano, y los comercios están cerrando». Protección de los jóvenes: Exigió mantener libres las instalaciones deportivas para que la juventud local pueda utilizarlas: «Lo que no les pueden quitar también a nuestros jóvenes es el deporte».

El diputado socialista concluyó asegurando que mantendrá su presencia en las protestas hasta que el Gobierno central ofrezca «soluciones urgentes y con plazos concretos» a la grave situación que vive Ceuta.