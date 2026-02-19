Dos ciudadanos marroquíes se encuentran en paradero desconocido después de intentar alcanzar la ciudad de Ceuta a nado el pasado domingo bordeando los espigones fronterizos. La información ha sido publicada por el diario El Faro de Ceuta, que recoge la preocupación de sus familias y la falta de noticias desde el intento de cruce.

El primero de los casos es el de Abd al-Samad Ashqar, de 55 años, quien salió desde la zona de Beliones con la intención de rodear el espigón que separa esa área de Benzú. Sus familiares aseguran que la última vez que supieron de él fue alrededor de las ocho de la tarde del domingo. En un primer momento su teléfono móvil daba señal, pero posteriormente dejó de estar operativo.

Sus hijos han pedido ayuda para localizarlo y han difundido que, cuando salió de su casa, vestía ropa negra. La familia se muestra desconcertada por la decisión de emprender el cruce a nado y solicita cualquier información que permita dar con su paradero.

El segundo caso es el de Nabil Zerrouki, de 23 años, que también intentó entrar en Ceuta ese mismo día por el espigón del Tarajal, partiendo desde Castillejos. Según su entorno, el joven buscaba una oportunidad para mejorar su vida. Desde el domingo no han vuelto a tener noticias de él. En el momento del intento llevaba un traje de neopreno.

Las familias y colectivos que siguen estos casos recuerdan la importancia de interponer denuncias formales por desaparición, tanto en Marruecos como en España, para que las autoridades puedan abrir investigaciones oficiales. Las denuncias permiten a la Guardia Civil activar protocolos de búsqueda y cotejar identidades en caso de que aparezcan personas fallecidas en el entorno marítimo de la ciudad.

Mientras tanto, el Laboratorio de Criminalística continúa realizando comprobaciones en los casos de cuerpos recuperados en la zona para tratar de identificar a las víctimas y aportar respuestas a las familias que esperan noticias.