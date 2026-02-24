Tras años de espera, la plataforma de Meta ha comenzado a probar una función para enviar mensajes de forma automática en una fecha y hora determinadas, eliminando la necesidad de aplicaciones externas o atajos complejos.

WhatsApp está trabajando en una de las funciones más demandadas por su comunidad: la programación nativa de mensajes. Hasta ahora, los usuarios de iOS debían recurrir a la aplicación «Atajos» o a herramientas de terceros poco seguras, pero la última versión beta para iPhone indica que esta capacidad será pronto una característica integrada.

La filtración, detectada por el portal especializado WABetaInfo en la versión beta 26.7.10.72 de iOS (distribuida a través de TestFlight), confirma que Meta está adaptando beneficios que antes eran exclusivos de las cuentas Business para todos los usuarios.

Cómo funcionará la programación de mensajes

Según los elementos de interfaz descubiertos, el sistema será intuitivo y permitirá una gestión total sobre los envíos pendientes:

Selección de fecha y hora: Al redactar un mensaje en un chat individual o grupal, aparecerá una opción para elegir el momento exacto del envío.

Al redactar un mensaje en un chat individual o grupal, aparecerá una opción para elegir el momento exacto del envío. Sección de gestión: Dentro de la información de cada chat, habrá un apartado dedicado a los «Mensajes Programados» .

Dentro de la información de cada chat, habrá un apartado dedicado a los . Control total: Los usuarios podrán editar o cancelar los mensajes antes de que se envíen. Si se eliminan, no se generará ninguna notificación para el destinatario, manteniendo la privacidad.

Un paso hacia el uso profesional y personal

Esta novedad acerca a WhatsApp a competidores como Telegram o Google Messages, que ya ofrecen esta función desde hace años. Las aplicaciones prácticas son numerosas:

Felicitar cumpleaños a medianoche sin estar pendiente del teléfono.

Enviar recordatorios de trabajo en horarios laborales adecuados.

Organizar comunicaciones en diferentes zonas horarias sin molestar al receptor.

Disponibilidad y despliegue

Aunque la función se ha visto primero en iPhone, se espera que llegue también a Android en futuras actualizaciones. Actualmente, la característica se encuentra en fase de desarrollo interno, lo que significa que ni siquiera todos los usuarios de la versión beta pueden visualizarla todavía.

No existe una fecha oficial de lanzamiento para el público general, pero la presencia de interfaces ya diseñadas sugiere que su llegada a la versión estable podría producirse en los próximos meses de 2026.