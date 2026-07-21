Si te apetece plan de sofá pero sin perderte entre canales, aquí tienes una parrilla pensada para decidir rápido. Hoy, martes 21 de julio de 2026, la tele viene cargada: actualidad, deporte, cine y hasta miniseries. Repasa por cadenas y quédate con tus imprescindibles.
La 1
- 20:25 — Aquí la tierra
- 20:55 — Telediario 2
- 21:40 — Teledeporte 2
- 21:45 — Viaje al centro de la tele (expres)
- 22:20 — Viaje al centro de la tele
- 22:55 — Dog house
Para apuntar en agenda: Viaje al centro de la tele (22:20) si te tira la curiosidad; el doble formato con “expres” (21:45) como aperitivo; y Dog house (22:55) para cerrar la noche con una propuesta diferente. Si quieres empezar con buen ritmo, el Telediario 2 (20:55) es la base informativa.
La 2
- 20:15 — Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia
- 21:45 — Cifras y letras
- 22:15 — En portada
- 22:15 — En portada
Esta noche en La 2 tiene un sabor muy “tardeo cultural”: Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia (20:15) para los amantes del cine; el comodín inteligente de Cifras y letras (21:45); y En portada (22:15) para engancharte a historias y reportajes. Y sí: aparece dos veces en la parrilla, así que atento a la coincidencia según tu dispositivo.
Antena 3
- 20:00 — Pasapalabra
- 21:00 — Antena 3 Noticias 2
- 21:30 — Deportes 2
- 21:35 — Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 — El Hormiguero
- 23:00 — En tierra lejana
Imprescindibles claros: Pasapalabra (20:00) si te gusta el juego de agilidad mental; El Hormiguero (21:45) para arrancar la parte más ligera del prime time; y En tierra lejana (23:00) como cierre, con ese punto más aventurero que suele funcionar muy bien para “despedir” el día. Entre medio, si quieres estar al tanto de todo, Antena 3 Noticias 2 (21:00) y el bloque deportivo (21:30) te lo ponen fácil.
Cuatro
- 20:00 — Noticias Cuatro
- 20:45 — El desmarque Cuatro
- 21:00 — El tiempo
- 21:15 — First Dates
- 21:40 — Horizonte
- 23:00 — Código 10
Si te apetece una noche con mezcla de chispa y tensión: First Dates (21:15) para desconectar y reír un poco; Horizonte (21:40) para sumar contenido; y Código 10 (23:00) si te va lo narrativo con ritmo. Para que no falte lo práctico, El tiempo (21:00) es el toque final antes de entrar de lleno en el entretenimiento.
Telecinco
- 20:00 — ¡Allá tú!
- 21:00 — Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 — El desmarque Telecinco
- 21:35 — El tiempo
- 21:45 — First Dates
- 23:00 — Cinco parejas de padres e hijos se enfrentarán a sus peores demonios
Telecinco apuesta fuerte: repite uno de los favoritos de la noche con First Dates (21:45), ideal para engancharte sin demasiada fricción. Si te va el prime time más intenso, quédate con el formato de “Cinco parejas de padres e hijos…” (23:00): promete emociones y tensión. Y como base, Informativos Telecinco 21:00 (21:00) te deja informado antes de pasar a lo demás.
laSexta
- 20:00 — laSexta Noticias 20:00
- 21:00 — laSexta Clave
- 21:20 — laSexta Meteo
- 21:25 — laSexta Deportes
- 21:30 — El Intermedio Summer Time
- 23:00 — Florent Peyre protagoniza ‘Saint-Barth’, nueva miniserie de laSexta
Para los que buscan ritmo y conversación: El Intermedio Summer Time (21:30) suele ser la opción perfecta para soltar tensión con humor. Si prefieres saber y entender, el bloque de laSexta Clave (21:00) es de los que invitan a seguir pensando; y para cerrar con algo de estreno, llega la miniserie: “Saint-Barth” (23:00) con Florent Peyre. Además, el repaso de deporte y el meteo (21:20 y 21:25) te mantienen al día sin perder el hilo.
¿Tu plan? Si quieres, dime qué te apetece más hoy—entretenimiento, noticias, cine o concurso—y te recomiendo una ruta rápida por horas con la mejor opción para tu momento.