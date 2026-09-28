La Asociación MIR España (AME) ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) una investigación sobre la cobertura de puestos en el Hospital Universitario de Ceuta. La organización reclama revisar la reorganización de las guardias, los cuadrantes y las funciones desempeñadas por los médicos residentes, tras las denuncias públicas planteadas por los propios facultativos en formación y respaldadas por el Sindicato Médico de Ceuta.
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La reclamación surge a raíz de un escrito remitido por un grupo de residentes a la Dirección Médica y a los responsables de Urgencias, en el que señalan que están asumiendo tareas de adjuntos sin la supervisión reglamentaria.
Exceso de carga asistencial y falta de supervisión
AME denuncia que la elevada presión asistencial está afectando tanto a las garantías docentes como al descanso de los profesionales en formación:
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- Picos de saturación en guardias: La asociación recuerda el caso de un residente de cuarto año (R4) que llegó a atender a 110 pacientes en un turno de siete horas, además de alertas sobre fallos en la tutela de los R1 en áreas como la Puerta de Adultos.
- Insuficiencia de los datos globales de plantilla: AME cuestiona que los refuerzos anunciados por INGESA se traduzcan en una presencia efectiva de especialistas de plantilla en los turnos de Urgencias y en centros como Otero.
- Garantías y auditoría docente: La colectividad médica solicita la adopción de medidas para proteger a los MIR de posibles represalias en sus evaluaciones al notificar incidencias y plantea la ejecución de una auditoría docente en caso de ratificarse las irregularidades.