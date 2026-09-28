La Asociación MIR España (AME) ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) una investigación sobre la cobertura de puestos en el Hospital Universitario de Ceuta. La organización reclama revisar la reorganización de las guardias, los cuadrantes y las funciones desempeñadas por los médicos residentes, tras las denuncias públicas planteadas por los propios facultativos en formación y respaldadas por el Sindicato Médico de Ceuta.

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La reclamación surge a raíz de un escrito remitido por un grupo de residentes a la Dirección Médica y a los responsables de Urgencias, en el que señalan que están asumiendo tareas de adjuntos sin la supervisión reglamentaria.

Exceso de carga asistencial y falta de supervisión

AME denuncia que la elevada presión asistencial está afectando tanto a las garantías docentes como al descanso de los profesionales en formación:

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