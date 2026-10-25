El Athletic Club y el Getafe CF se citan este fin de semana en el estadio de San Mamés con motivo de la décima jornada del campeonato nacional de LaLiga EA Sports 2026/27.

Horario y fecha del partido en el estadio de San Mamés

El encuentro entre el conjunto vasco y el equipo madrileño se disputará el próximo domingo 25 de octubre de 2026. La cita correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports arrancará a partir de las 14:00 horas, momento en el que echará a andar el balón sobre el césped de San Mamés.

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Esta franja horaria de las 14:00 horas sitúa al duelo entre leones y azulones en el primer turno dominical de la décima fecha de la competición regular. El estadio de San Mamés acogerá de este modo una nueva cita del torneo doméstico de la temporada 2026/27, en un duelo señalizado en el calendario oficial para el fin de semana.

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Dónde ver por televisión en directo el Athletic Club – Getafe CF

En cuanto a las plataformas y canales de televisión para seguir en directo la retransmisión de este compromiso de LaLiga EA Sports, los espectadores y seguidores de ambos clubes podrán ver el partido a través de la plataforma DAZN. Dicho servicio ostenta los derechos de emisión para televisar el choque de forma íntegra.

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La retransmisión en directo a través de DAZN permitirá seguir en vivo todas las incidencias de este enfrentamiento fijado para este domingo a partir de las 14:00 horas, correspondiente a la jornada 10 del campeonato de LaLiga EA Sports 2026/27 en San Mamés.