Marc Márquez, piloto de Ducati Desmosedici GP26, logró su novena victoria de la temporada al ganar el Sprint del Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island. Con este triunfo, Márquez se convierte en el nuevo líder del campeonato, superando al anterior líder, Jorge Martín, quien sufrió una caída.

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La caída de Jorge Martín, piloto de Aprilia RS-GP, ocurrió en la curva ocho, lo que le permitió a Márquez, nueve veces campeón del mundo, tomar la delantera en la clasificación general. Márquez ahora suma 365 puntos, diez más que Martín. El italiano Marco Bezzecchi, también de Aprilia RS-GP, se encuentra en la tercera posición del campeonato con 315 puntos tras finalizar cuarto en la carrera.

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Desarrollo de la carrera en Australia

A pesar de que la lluvia no hizo acto de presencia durante gran parte de la carrera, las condiciones del asfalto obligaron a los pilotos a ser cautelosos en las primeras vueltas. Jorge Martín, que partía desde la «pole», logró avanzar de la cuarta a la segunda posición en la primera curva, superando a Álex Márquez, Johann Zarco y Pedro Acosta.

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En la segunda vuelta, Álex Márquez adelantó a Jorge Martín para colocarse segundo, aunque Martín recuperó rápidamente la posición. El quinteto de cabeza estaba formado por Marc Márquez, Jorge Martín, Álex Márquez, Johann Zarco y Pedro Acosta.

Durante la tercera vuelta, Jorge Martín intentó varias veces adelantar a Marc Márquez, consiguiéndolo en su tercer intento. Sin embargo, Marc Márquez se mantuvo cerca y recuperó la primera posición cuando Martín cometió un error en la curva cuatro.

Caída de Jorge Martín y victoria de Marc Márquez

La intensa batalla entre Márquez y Martín culminó en la sexta vuelta, cuando Jorge Martín sufrió una caída en la curva ocho. Martín fue evacuado en camilla por las asistencias médicas y trasladado a la clínica del circuito.

Con Martín fuera de la carrera, Marc Márquez se quedó solo en la cabeza, seguido por su hermano Álex Márquez. Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi lograron recuperar terreno, finalizando en tercer y cuarto lugar respectivamente. Pedro Acosta completó el top cinco.

La victoria de Marc Márquez en Australia le permite recuperar el liderato del campeonato, consolidando su posición como uno de los pilotos más destacados de la temporada.