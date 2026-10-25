El partido oficial que enfrentará al Cádiz CF y al AD Ceuta FC en esta undécima jornada del calendario oficial de LaLiga Hypermotion ha quedado fijado de forma oficial para el próximo domingo 25 de octubre de 2026. Los seguidores de ambos clubes, socios y los aficionados al fútbol de la categoría de plata tienen una cita marcada con máxima atención en el calendario a las 16:15 horas, momento exacto en el que el colegiado principal señalará el pitido inicial y el inicio reglamentario sobre el césped del estadio Nuevo Mirandilla.

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Este enfrentamiento adquiere una relevancia estratégica de primer orden en el desarrollo del campeonato regular, ya que ambas entidades buscan consolidar firmemente sus respectivos objetivos deportivos en una competición caracterizada históricamente por su tremenda igualdad, competitividad y exigencia física y táctica como es LaLiga Hypermotion. El factor campo y el apoyo incondicional e inquebrantable de la grada del Nuevo Mirandilla se perfilan una vez más como elementos diferenciales determinantes para las aspiraciones del equipo gaditano en su constante afán por sumar tres puntos de oro ante su afición.

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Dónde ver en directo por televisión el Cádiz CF – AD Ceuta FC

En lo referente estrictamente a la cobertura televisiva, las opciones de retransmisión en directo y las vías disponibles para seguir todas las evoluciones y lances del partido en territorio nacional, el duelo entre el Cádiz CF y el AD Ceuta FC se podrá sintonizar y seguir en directo a través de las diferentes plataformas y operadores autorizados que disponen de los derechos oficiales de emisión para la categoría de plata del fútbol español.

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Los aficionados y abonados que deseen disfrutar del encuentro en vivo por televisión tendrán la oportunidad de sintonizar el canal especializado LALIGA TV Hypermotion, así como la conocida plataforma global de streaming deportivo DAZN, servicios que ofrecerán una completa cobertura detallada que incluirá la previa institucional, el seguimiento minuto a minuto del choque sobre el terreno de juego y el posterior análisis técnico de las acciones más determinantes de esta undécima jornada. Asimismo, operadores de telecomunicaciones como Movistar Plus+ integran también de manera habitual este enfrentamiento dentro de su parrilla de programación futbolística para los abonados a los paquetes especializados en deporte rey y competiciones nacionales.