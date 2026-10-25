La Real Sociedad recibe este domingo al Levante UD en el Reale Arena dentro del campeonato nacional de liga, un encuentro correspondiente a la décima jornada de la competición liguera.

Horario del encuentro entre la Real Sociedad y el Levante UD

El partido oficial de la décima jornada de LALIGA EA SPORTS entre la Real Sociedad y el Levante UD se disputa el domingo 25 de octubre a las 18:30 horas. El conjunto donostiarra ejerce como local en este duelo frente al combinado valenciano, en un tramo clave del calendario oficial para ambos equipos dentro del torneo doméstico.

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Dónde ver la retransmisión por televisión

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del encuentro entre la Real Sociedad y el Levante UD podrán sintonizar la emisión a través de la plataforma de pago correspondiente. La retransmisión en directo está disponible en el canal especializado Movistar LALIGA, accesible tanto a través de los servicios de televisión de M+ como mediante la oferta de Orange TV, permitiendo a los seguidores del fútbol profesional seguir la cobertura completa del choque liguero desde las 18:30 horas.

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