El Real Madrid se enfrenta al iLERNA Lleida en un compromiso oficial fijado para este domingo a las 19:00 horas en el pabellón Barris Nord.

Preparación táctica y exigencia a domicilio para el conjunto de Pedro Martínez

La expedición madridista se desplaza a la ciudad ilerdense para encarar la quinta fecha del calendario liguero. El equipo bajo las órdenes de Pedro Martínez se ha ejercitado intensamente con el objetivo de llegar en las mejores condiciones tácticas y físicas a este duelo fuera de casa. La expedición afronta esta quinta jornada consciente de la dificultad que entraña competir en la cancha del iLERNA Lleida, un rival preparado para rendir al máximo nivel ante su público.

Lee tambien: FC Barcelona – Real Madrid: Fecha, horario y dónde ver en televisión el clásico

El técnico Pedro Martínez ha perfilado los detalles de la preparación para asegurar la solidez defensiva y el ritmo ofensivo necesarios. Para el Real Madrid, el choque en la ciudad ilerdense representa una oportunidad de consolidar su dinámica colectiva y sumar una victoria clave a domicilio en el transcurso de la temporada regular de la competición nacional.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Horario y retransmisión en directo del choque en el pabellón Barris Nord

El escenario que albergará este esperado cara a cara entre el iLERNA Lleida y el Real Madrid es el pabellón Barris Nord de la ciudad ilerdense. El partido entre ambos conjuntos está programado para dar comienzo a las 19:00 horas de este domingo, horario en el que se procederá al salto inicial sobre el parqué.

Lee tambien: Atlético de Madrid – Deportivo de A Coruña: horario, fecha y dónde ver en directo por televisión la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Para los aficionados que sigan las evoluciones del torneo, el encuentro de la quinta jornada de Liga se podrá seguir en directo a través de la plataforma Dazn, encargada de la retransmisión televisiva del evento desde el reciento deportivo.