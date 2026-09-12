El Athletic Club recibe este sábado 12 de septiembre al Elche CF en el estadio de San Mamés con motivo de la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27.

La quinta fecha de LaLiga EA Sports 2026/27 trae de vuelta el fútbol a San Mamés. El Athletic Club se cita este sábado con el Elche CF en una nueva jornada del torneo liguero donde el equipo bilbaíno buscará afianzar su trayectoria deportiva en este inicio de temporada.

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El feudo rojiblanco volverá a convertirse en el punto de encuentro de la afición leona, que respaldará a los suyos en un duelo programado para la tarde del sábado. El cuadro local afronta este choque ante el conjunto ilicitano con la intención clara de amarrar los tres puntos ante su público, seguir creciendo sobre el terreno de juego y sostener el ritmo de competición trazado para las primeras semanas del torneo nacional.

El compromiso llega para el Athletic Club en un momento clave de la temporada, donde hacerse fuerte en La Catedral se consolida como una de las premisas fundamentales para mantener las aspiraciones en el campeonato liguero.

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Horario y plataforma de televisión del Athletic vs Elche

El encuentro entre el Athletic Club y el Elche CF correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports se disputará este sábado 12 de septiembre de 2026 a las 18:30 horas.

Para aquellos aficionados que no se desplacen a las gradas de San Mamés, la retransmisión en directo del partido correrá a cargo de la plataforma Movistar+, canal encargado de emitir las imágenes del duelo en vivo.