El Sardinero acoge este sábado 12 de septiembre el enfrentamiento entre el Racing de Santander y el Deportivo Alavés, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga.

La quinta jornada de LaLiga reúne este sábado 12 de septiembre a dos equipos que afrontan el choque en El Sardinero con urgencias y dinámicas muy diferentes. El Racing de Santander regresa a su coliseo con el objetivo de encauzar su rumbo tras completar un inicio de torneo irregular. Por su parte, el Deportivo Alavés desembarca en tierras cántabras posicionado como uno de los conjuntos más destacados del comienzo de la competición ligera.

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La clasificación refleja el momento contrapuesto que atraviesan ambos contendientes. El cuadro visitante, bajo las órdenes de Quique Sánchez Flores, ocupa la segunda posición de la tabla con 10 puntos en su casillero. La plantilla vitoriana no conoce la derrota en lo que va de campeonato, firmando un balance de tres victorias y un empate en las cuatro fechas disputadas. El reto del equipo vasco pasa por sostener en Santander el rendimiento mostrado en este tramo inicial que le permite pelear en los puestos altos de la tabla.

En una situación muy distinta afronta el compromiso el Racing de Santander. El bando local figura en la decimotercera posición con cuatro unidades acumuladas, fruto de un triunfo, una igualdad y dos derrotas. Para el conjunto cántabro, el duelo en su feudo representa una oportunidad clave para sumar puntos en casa y comenzar a consolidar la estabilidad futbolística en la categoría.

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Horario y televisión del Racing de Santander vs Alavés El choque entre el Racing de Santander y el Deportivo Alavés está fijado para este sábado 12 de septiembre de 2026 a las 14:00 horas (horario peninsular español).

La retransmisión en directo del partido en España correrá a cargo del canal DAZN LaLiga, plataforma encargada de emitir el encuentro de El Sardinero en la quinta jornada de la competición.