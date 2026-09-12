El CA Osasuna y el RCD Espanyol se ven las caras este sábado 12 de septiembre en el estadio de El Sadar en el choque correspondiente a la quinta jornada de LaLiga.

La quinta jornada de LaLiga trae hasta el feudo pamplonés un duelo marcado por la proximidad en la tabla clasificatoria. El CA Osasuna afronta la cita con la intención de reencontrarse con el triunfo ante su público, mientras que el RCD Espanyol acude con el objetivo de hallar la regularidad en este tramo inicial de la temporada.

Lee tambien: Athletic Club vs Elche CF: horario, alineaciones y dónde ver en TV el partido de LaLiga en San Mamés

La trayectoria de ambos contendientes en las primeras cuatro fechas de la competición dibuja un panorama dispar. El cuadro navarro se sitúa en la octava posición del campeonato con siete unidades acumuladas. Su balance de inicio presenta dos victorias, un empate y una sola derrota, encajada en la jornada previa, lo que convierte este duelo en una oportunidad clave para recuperar la inercia positiva en la clasificación.

Por su parte, la escuadra perica aterriza en tierras navarras ocupando la duodécima plaza con cuatro puntos en su haber. El conjunto visitante afronta este nuevo compromiso liguero tras cosechar un empate frente al Sevilla FC en la última fecha, un resultado que le permitió frenar una racha previa de dos derrotas consecutivas en el arranque del torneo.

Lee tambien: Racing Santander vs Deportivo Alavés: horario y dónde ver en TV el partido de la quinta jornada de LaLiga

Horario y canal de televisión del Osasuna vs Espanyol

El partido entre el CA Osasuna y el RCD Espanyol se disputará este sábado 12 de septiembre de 2026 a las 16:15 horas.

Los aficionados podrán seguir el choque en directo por televisión y en vivo a través de la señal del canal M+ LaLiga, encargada de la retransmisión oficial del encuentro correspondiente a la fecha 5 de LaLiga.