Barakaldo derrotó 1-0 al Extremadura 1924 en la jornada 3 de la Primera Federación (grupo 1), el viernes 11 de septiembre de 2026.

Lee tambien: Bundesliga, jornada 3: Union Berlin 1-3 FC Schalke 04

Marcadores

Barakaldo 1 – 0 Extremadura 1924 [goles: Barakaldo: C. Mattheus 32′]

Duelo destacado

Fue el único partido disputado del grupo 1 en la jornada 3, según los datos facilitados. El tanto de C. Mattheus llegó en el minuto 32 y decidió el choque. Con ese gol, Barakaldo sumó los tres puntos frente a Extremadura 1924. No hay otros resultados registrados para ese grupo en la jornada del 11 de septiembre de 2026.

Fuente: datos facilitados para la jornada 3 de la Primera Federación (grupo 1) del 11 de septiembre de 2026.

Lee tambien: Segunda División, jornada 5: Burgos 3-1 AD Ceuta

Te puede interesar