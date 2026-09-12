El conjunto blanco busca reencontrarse con la victoria en el torneo doméstico frente a un cuadro franjirrojo castigado por las sanciones y las ausencias médicas

El Real Madrid se enfrenta este sábado, 12 de septiembre, al Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. El choque, fijado para las 21:00 horas (hora peninsular de España), medirá la necesidad de los locales de redimirse en el campeonato nacional tras su último tropiezo liguero, ante la resistencia de un rival mermado por las bajas. La retransmisión televisiva en vivo en España se emitirá en directo a través de la plataforma DAZN.

Lee tambien: Athletic Club vs Elche CF: horario, alineaciones y dónde ver en TV el partido de LaLiga en San Mamés

El equipo madridista afronta la cita tras cosechar un triunfo por 2-1 frente al Inter de Milán en la Champions League. Sin embargo, en la competición doméstica busca recuperar el pulso después de caer por la mínima (1-0) en el feudo del Real Betis. Por su parte, el Rayo Vallecano aterriza motivado tras sumar una trabajada victoria por 3-2 frente al Racing de Santander, resultado que le sirvió para frenar una mala dinámica.

Dinámicas ofensivas y novedades en el esquema blanco

El bloque dirigido por el banquillo merengue muestra unos registros ofensivos imponentes en este arranque liguero, acumulando 10 goles a favor y 58 remates totales en cuatro jornadas (35 de ellos a puerta). Pese al traspié en el Benito Villamarín, las goleadas previas ante el Málaga (4-0) y la Real Sociedad (4-1) confirman la contundencia de un ataque liderado por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Lee tambien: Osasuna vs Espanyol: horario, alineaciones y dónde ver en TV el partido de LaLiga

En la parcela médica, el equipo mantiene las ausencias de Éder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo Goes. En cambio, Andriy Lunin y Raúl Asencio vuelven a estar disponibles para la citación. La gran novedad táctica en la zaga pasa por la presencia de Antonio Rüdiger en el eje central.

Un Rayo Vallecano condicionado por las sanciones

El Rayo Vallecano afronta la visita al feudo blanco con el objetivo de arañar puntos como ya hiciera en sus últimas visitas históricas, donde cosechó empates (0-0 y 3-3 en 2024 y 2025). Sin embargo, la escuadra franjirroja presenta un lastre defensivo preocupante tras haber encajado 10 goles en cuatro partidos y concedido 63 remates a los rivales.

Íñigo Pérez se ve obligado a recomponer el once por un aluvión de bajas. Jorge de Frutos y Fran Pérez están descartados al cumplir sanción por tarjeta roja directa. Además, Luiz Felipe, Augusto Batalla y Jozhua Vertrouw están lesionados, e Isi Palazón es duda por problemas en el cuádriceps. La nota positiva la firma Marash Kumbulla, quien ya ha recibido el alta y estará disponible para el choque.