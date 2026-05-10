El Athletic Club y el Valencia CF se enfrentan este domingo 10 de mayo de 2026 en un partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputa en San Mamés, donde el conjunto rojiblanco buscará hacerse fuerte ante su afición en el tramo final de la temporada.

El Valencia, por su parte, visita Bilbao con la necesidad de competir en un escenario exigente y sumar puntos importantes antes de encarar las últimas jornadas del campeonato.

A qué hora es el Athletic – Valencia

El partido entre Athletic Club y Valencia CF se juega este domingo 10 de mayo de 2026 a las 16:15 horas, horario peninsular español.

El duelo tendrá lugar en San Mamés, dentro de la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

Dónde ver por TV el Athletic – Valencia

El Athletic – Valencia se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN LaLiga. También estará disponible en las plataformas que integren este canal en su oferta, según la suscripción contratada.

Además, el partido podrá seguirse online mediante la aplicación y la web de DAZN para los usuarios abonados.

San Mamés, factor clave para el Athletic

El Athletic afronta el partido con el respaldo de su afición y con la intención de cerrar con fuerza la recta final de LaLiga. San Mamés suele ser un escenario determinante para el equipo rojiblanco, especialmente en partidos de alta exigencia y con puntos importantes en juego.

El conjunto bilbaíno buscará imponer intensidad desde el inicio y aprovechar el ritmo de juego que suele marcar en casa.

El Valencia busca puntuar en Bilbao

El Valencia visita San Mamés con el objetivo de sacar un resultado positivo ante un rival complicado. El equipo valencianista necesita competir con solidez y minimizar errores en un campo donde cualquier desconexión puede resultar decisiva.

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La cita llega en una jornada 35 que puede tener mucha influencia en la clasificación final, con varios equipos todavía pendientes de cerrar sus objetivos.

Datos del Athletic – Valencia

Partido: Athletic Club – Valencia CF

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 35

Fecha: domingo 10 de mayo de 2026

Hora: 16:15 horas

Estadio: San Mamés

Dónde ver: DAZN LaLiga