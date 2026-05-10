El Real Oviedo y el Getafe CF se enfrentan este domingo 10 de mayo de 2026 en un partido clave de la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputa en el Carlos Tartiere y puede tener un peso decisivo en la lucha por la permanencia.

El conjunto asturiano llega muy necesitado de puntos en la recta final del campeonato, mientras que el Getafe visita Oviedo con el objetivo de sumar para alejarse de forma definitiva de la zona baja.

A qué hora es el Oviedo – Getafe

El partido entre Real Oviedo y Getafe CF se juega este domingo 10 de mayo de 2026 a las 18:30 horas, horario peninsular español.

El duelo tendrá lugar en el Estadio Carlos Tartiere, dentro de la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

Dónde ver por TV el Oviedo – Getafe

El Oviedo – Getafe se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN y DAZN LaLiga, según la plataforma contratada. También podrá seguirse online mediante la aplicación y la web de DAZN para los usuarios abonados.

Un duelo clave por la permanencia

El partido llega con una enorme importancia para la zona baja. El Oviedo afronta la jornada en una situación delicada y necesita ganar para seguir con opciones reales de salvación. El Getafe, aunque con más margen, también quiere evitar complicaciones en las últimas jornadas.

La pelea por evitar el descenso está muy apretada y afecta a varios equipos, por lo que cualquier punto puede ser determinante en este tramo final de LaLiga.

El Tartiere, factor decisivo para el Oviedo

El Real Oviedo buscará apoyarse en su afición para convertir el Carlos Tartiere en un escenario de presión para el Getafe. El equipo asturiano necesita una victoria que le permita seguir creyendo en la permanencia y afrontar las últimas jornadas con vida.

El Getafe, por su parte, intentará jugar con la ansiedad local y aprovechar sus opciones para sumar en un campo donde el ambiente será intenso.

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Datos del Oviedo – Getafe

Partido: Real Oviedo – Getafe CF

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 35

Fecha: domingo 10 de mayo de 2026

Hora: 18:30 horas

Estadio: Carlos Tartiere

Dónde ver: DAZN y DAZN LaLiga