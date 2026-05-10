El Mallorca y el Villarreal se enfrentan este domingo 10 de mayo de 2026 en un partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputa en Son Moix y llega con objetivos muy distintos para ambos equipos en la recta final de la temporada.

El conjunto balear necesita sumar para alejarse definitivamente de la zona de descenso, mientras que el Villarreal visita Palma con la tranquilidad de tener ya certificada su clasificación para la próxima Champions League.

A qué hora es el Mallorca – Villarreal

El partido entre RCD Mallorca y Villarreal CF se juega este domingo 10 de mayo de 2026 a las 14:00 horas, horario peninsular español.

El duelo tendrá lugar en el Estadi Mallorca Son Moix, dentro de la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

Dónde ver por TV el Mallorca – Villarreal

El Mallorca – Villarreal se podrá ver en directo por televisión a través de M+ LaLiga, canal disponible en Movistar Plus+ y en operadores que cuenten con los derechos de LaLiga.

Además, el partido podrá seguirse online mediante las aplicaciones y plataformas digitales de los operadores con derechos de emisión.

El Mallorca busca cerrar la permanencia

El Mallorca afronta el choque con la necesidad de sumar para acercarse a la salvación matemática. El equipo bermellón llega con dos puntos de margen sobre el descenso tras su victoria en Girona, un resultado que le dio aire en una fase decisiva del campeonato.

Jugar en Son Moix puede ser un factor importante para un Mallorca que necesita convertir el apoyo de su afición en puntos. A falta de pocas jornadas, cada partido puede ser decisivo en la lucha por seguir en Primera División.

El Villarreal llega con la Champions asegurada

El Villarreal visita Palma en una situación mucho más cómoda. El conjunto castellonense ya ha certificado su presencia en la próxima Champions League, por lo que afronta las últimas jornadas con el objetivo de competir, mantener buenas sensaciones y cerrar la temporada de la mejor manera posible.

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Pese a tener el gran objetivo cumplido, el Villarreal sigue siendo un rival peligroso por su calidad ofensiva y por la profundidad de su plantilla.

Datos del Mallorca – Villarreal

Partido: RCD Mallorca – Villarreal CF

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 35

Fecha: domingo 10 de mayo de 2026

Hora: 14:00 horas

Estadio: Mallorca Son Moix

Dónde ver: M+ LaLiga