El Gran Premio de Francia de Moto2 2026 celebra este domingo 10 de mayo su carrera principal en el circuito de Le Mans, dentro de una jornada completa de motociclismo que también incluye las pruebas de Moto3 y MotoGP.

La categoría intermedia del Mundial tomará el relevo de Moto3 y se disputará a partir de las 12:15 horas, horario peninsular español. La carrera de Moto2 en Le Mans será una de las citas destacadas del domingo, con pilotos que buscan sumar puntos importantes en la clasificación general del campeonato.

A qué hora es la carrera de Moto2 del GP de Francia

La carrera de Moto2 del GP de Francia 2026 se disputa este domingo 10 de mayo a las 12:15 horas.

El programa del domingo en Le Mans queda así:

11:00 horas: carrera de Moto3

12:15 horas: carrera de Moto2

14:00 horas: carrera de MotoGP

La prueba de Moto2 se celebrará después de la carrera de Moto3 y antes de la categoría reina, en una jornada clave del Mundial en el circuito francés.

Dónde ver la carrera de Moto2 por televisión

La carrera de Moto2 del GP de Francia se podrá ver en España a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos del Mundial de Motociclismo.

También estará disponible en el canal DAZN MotoGP, integrado en operadores como Movistar Plus+ y Orange TV, según la suscripción contratada. Además, puede seguirse online mediante la aplicación de DAZN y el VideoPass oficial de MotoGP.

Le Mans, una prueba exigente para Moto2

El circuito de Le Mans suele ofrecer carreras muy disputadas en Moto2. Sus fuertes frenadas, cambios de dirección y zonas de adelantamiento obligan a los pilotos a combinar velocidad, precisión y buena gestión de neumáticos.

En una categoría tan igualada como Moto2, la clasificación y la salida pueden tener un papel decisivo. Rodar en grupo, evitar errores en las primeras vueltas y conservar ritmo hasta el final serán factores clave para pelear por la victoria.

El GP de Francia, cita importante del Mundial

El GP de Francia es una de las pruebas clásicas del calendario mundialista. La afición francesa suele llenar las gradas de Le Mans, creando un ambiente especial durante todo el fin de semana.

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Para los pilotos de Moto2, esta carrera puede ser importante de cara a la lucha por el campeonato. Sumar en Le Mans permite llegar con confianza a las siguientes citas europeas del calendario.

Datos de la carrera de Moto2 en Francia

Carrera: Moto2, GP de Francia

Fecha: domingo 10 de mayo de 2026

Hora: 12:15 horas

Circuito: Le Mans

Dónde ver: DAZN, DAZN MotoGP y MotoGP VideoPass