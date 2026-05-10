La Feria de San Isidro 2026 continúa este domingo 10 de mayo con una nueva corrida de toros en la Plaza de Toros Monumental de Las Ventas, epicentro de la temporada taurina. La tarde contará con toros de Conde de Mayalde para David Galván, Román y Gonzalo Caballero.

El festejo podrá seguirse por televisión a través de varias cadenas autonómicas, con emisión en directo desde Madrid.

A qué hora es la corrida de San Isidro del domingo 10 de mayo

La corrida de toros de la Feria de San Isidro se celebra este domingo 10 de mayo de 2026 a partir de las 19:00 horas.

El festejo tendrá lugar en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, uno de los escenarios más exigentes y simbólicos del calendario taurino.

Dónde ver por TV la corrida de toros

La corrida de San Isidro del domingo 10 de mayo podrá verse por televisión en:

Telemadrid

Castilla-La Mancha Media

Aragón TV

À Punt

La retransmisión de Telemadrid podrá seguirse en directo. En el caso de CMM, Aragón TV y À Punt, la emisión del festejo estará disponible únicamente a través de la señal TDT en sus respectivas comunidades autónomas.

Cartel de la corrida en Las Ventas

El cartel anunciado para esta tarde de San Isidro es el siguiente:

Plaza: Las Ventas, Madrid

Feria: San Isidro 2026

Ganadería: Conde de Mayalde

Toreros: David Galván, Román y Gonzalo Caballero

Fecha: domingo 10 de mayo de 2026

Hora: 19:00 horas

Televisión: Telemadrid, CMM, Aragón TV y À Punt

Toros de Conde de Mayalde para Galván, Román y Gonzalo Caballero

La ganadería de Conde de Mayalde protagoniza una tarde de interés dentro del arranque de San Isidro. Su presencia en Las Ventas supone una cita exigente para una terna que buscará aprovechar una oportunidad importante en la feria madrileña.

David Galván llega a Madrid con el objetivo de reivindicar su sitio en una plaza de máxima repercusión. Román, torero de valor y entrega, afronta otra cita relevante en Las Ventas. Por su parte, Gonzalo Caballero vuelve a una plaza en la que cada tarde tiene un significado especial para su trayectoria.

San Isidro sigue marcando la temporada taurina

La Feria de San Isidro es el gran escaparate del toreo en España. Durante varias semanas, Las Ventas concentra la atención de aficionados, profesionales y medios especializados con carteles de figuras, toreros emergentes y ganaderías de distintos encastes.

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La corrida de este domingo 10 de mayo mantiene el interés del ciclo con una terna que buscará abrirse paso en una de las plazas más importantes del mundo.

Cómo seguir la corrida en directo

Los aficionados podrán seguir el festejo a través de Telemadrid, que ofrece la emisión desde Las Ventas. También se podrá ver en Castilla-La Mancha Media, Aragón TV y À Punt mediante la señal TDT dentro de sus respectivas comunidades autónomas.